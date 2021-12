Předseda FAČR Fousek odmítl, že by kouč reprezentace Šilhavý ztratil jeho důvěru

Praha - Přestože předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek označil třetí místo české reprezentace v kvalifikační skupině o mistrovství světa za neúspěch, odmítl, že by trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý ztratil jeho důvěru. Kouč má nadále podporu vedení výkonného výboru, který věří, že mužstvo z březnového play off projde na šampionát v Kataru. Pokud by reprezentanti v semifinále baráže neuspěli se Švédskem, utkali by se v přípravném zápase s poraženým z druhého semifinále mezi Ruskem a Polskem.

"Jak se skupina vyvíjela, vyjádřil jsem nespokojenost s třetím místem. Já jako předseda FAČR, výkonný výbor i asociace nemůžeme ani nebudeme mít ani do budoucna jinou ambici než postoupit na finálový turnaj. Věděli jsme, že druhé místo zaručuje lepší nasazení do baráže a možnost hrát doma. To bylo to bezprostřední hodnocení po posledním utkání s Estonskem. Trenéři to nějak zhodnotili. Pak proběhla diskuze a vyjasnili jsme si, že ambice být druhý nebo první neznamená vyslovení nedůvěry trenérům. To jsou dvě různé věci," řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru Fousek.

"V médiích se široce spekulovalo, že vyjadřuji nedůvěru trenérům a tak dále. Tak to není. Podstatné je, že výkonný výbor to vnímá tak, že mužstvo vede trenér Šilhavý. Má důvěru, nikdo ji nezpochybňuje. Má podporu. Budeme věřit, že budeme v tom nejsilnějším složení. Celý podzim jsme trpěli výsledkově i výkonnostně mimo jiné i tím, že jsme někoho postrádali. Když budeme mít (útočníka) Patrika Schicka, obránce, kteří dlouhodobě absentovali, a další, tak věřím, že budeme velmi nepříjemným soupeřem," dodal Fousek.

Šilhavého, který v létě došel s národním mužstvem až do čtvrtfinále Eura, pozval výkonný výbor stejně jako trenéra reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka na příští zasedání v lednu. Fousek nepotvrdil spekulace, že se uvažuje o rozšíření realizačního týmu.

"My jsme s trenérem a jeho asistentem měli vyhodnocovací schůzku před losem baráže. Teď po tom vylosování budeme věci řešit kontinuálně. Nezužoval bych to na nějaké spekulace o rozšíření realizačního týmu. Budeme hledat všechny možnosti, jak se co nejlépe připravit na baráž," řekl Fousek.

"Zmínil bych takovou perličku. Před rozhodujícím zápasem Srbska v Portugalsku měl srbský trenér na pět dní psychologa, který se nevěnoval ničemu jinému než přípravě hráčů na to, že jsou schopni ten úkol zvládnout a vyhrát tam. Tím nechci říct, že vezmeme psychologa a pět dní se připravovat na to, abychom uspěli ve Švédsku. Ale budeme dělat vše, abychom uspěli," doplnil Fousek.

Český tým potřebuje na cestě na šampionát překonat v play off dva soupeře. V semifinále ho nejprve venku čeká Švédsko a v případném finále pak vítěz duelu Rusko - Polsko. Pokud by reprezentanti na Seveřany nestačili, hráli by jako druhý březnový zápas proti horšímu z druhé dvojice a s největší pravděpodobností by to bylo venku.

"Musíme odehrát druhé březnové utkání. Není striktně dáno, že poražení semifinalisté musejí hrát spolu, ale je tam spousta parametrů, které tomu nahrávají. Těžko by se hledal soupeř, bylo by to složité. Takže jsme vstoupili do jednání i s ruskou a polskou stranou," poznamenal generální sekretář asociace Michal Valtr.