Tokio - Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Zatím se jedná o pět případů, počínaje lékařem Vlastimilem Voráčkem, kterého odhalily už testy na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche a stolního tenistu Pavla Širučka po plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou. Premiér Andrej Babiš považuje za skandální s českou výpravou letěl doktor neočkovaný proti covidu-19. Je to nefér vůči sportovcům, řekl.

Dohlížet na vyšetřování bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. "Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl ČOV v tiskové zprávě.

Podle potvrzených informací ČTK na palubě občas někdo během čtrnáctihodinového letu roušku sundal. Například nakažený Perušič ale měl v letadle nasazený respirátor a je očkovaný proti koronaviru.

Vedení výpravy bezprostředně po prvním zachyceném případu ubytovalo všechny sportovce z tohoto letu na jednolůžkových pokojích a doporučilo jim, aby se drželi stranou od ostatních. "ČOV bere situaci maximálně vážně a hned od začátku přijal veškerá nutná opatření k minimalizaci rizika pro zúčastněné členy týmu. Vedení výpravy aktuální stav řeší v souladu s japonskými organizátory a úřady intenzivně téměř 24 hodin denně," uvedl olympijský výbor.

Postupně se objevily další případy. Pro Širučka a Nausch Slukovou desetidenní izolace znamená, že nemohou zasáhnout do olympijských soutěží. Perušič, který byl pozitivní nejdříve, by mohl s Davidem Schweinerem stihnout alespoň druhý zápas ve skupině. V podezření je ještě jeden český sportovec.

Vedení ČOV chce zjistit, co se stalo. Zároveň v pátek začínají pro českou výpravu olympijské soutěže, jako první by do nich měla vstoupit lukostřelkyně Marie Horáčková.

"Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon. Žádné další komentáře proto nebude ČOV v tomto případu poskytovat, dokud vyšetřování nebude uzavřeno a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku," dodal olympijský výbor.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Letěly oba beachvolejbalové páry, sportovní gymnasté Aneta Holasová a David Jessen, lukostřelkyně Horáčková, šermíř David Jurka, cyklisté Michael Kukrle, Michal Schlegel a Tereza Neumannová a trojice stolních tenistů Širuček, Lubomír Jančařík a Hana Matelová. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.

Babiš považuje za skandální, že na OH letěl neočkovaný lékař

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za skandální, že na olympijské hry do Tokia letěl s českou výpravou lékař neočkovaný proti covidu-19. Novinářům dnes při návštěvě průmyslové zóny v Kvasinách řekl, že je to nefér vůči sportovcům i daňovým poplatníkům a hrubě se mu to nelíbí.

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Portál doplnil, že lékař není proti koronaviru očkován. "Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát," uvedl Babiš.

Premiér v posledních dnech navštěvuje kraje, kde se otevírají centra pro očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. "Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit," uvedl. Doplnil, že "neuvěřitelná" situace bude stát peníze i daňové poplatníky.