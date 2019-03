Praha - Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se zřejmě sníží na dvě pětiny. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO a Pirátů proti kumulaci odměn z funkcí, kterou dnes po ostré debatě schválila Sněmovna.

Předloha odolala návrhu lidovců na vrácení do druhého čtení i občanských demokratů na zamítnutí. Zamíří nyní k posouzení do Senátu. Z úst odpůrců často zněla slova jako pokrytectví, populismus a závist.

Sněmovna novelu schválila hlasy 93 ze 166 přítomných poslanců. Proti jich bylo 40 a 33 poslanců se hlasování zdrželo.

Krácení odměn má podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) snížit motivaci ke hromadění funkcí. Peníze zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů, které je budou moci použít na své projekty, uvedla za předkladatele Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Naopak Marek Benda (ODS) mluvil o "zbytečném populismu", předseda lidovců Pavel Bělobrádek o "normálním hnusném populismu" a Petr Pávek (STAN) o "výronu závisti a populismu". Odpůrci poukazovali také na to, že někteří zákonodárci souběžně působí ve svých původních zaměstnáních, přičemž v takovém případě by se jim mzda nekrátila. "Tohle je pouze štvanice na politiky," řekl Bělobrádek. Někteří poslanci včetně například Karla Raise (ANO) také zdůrazňovali, že během hry se nemají měnit pravidla, a upozorňovali, že voliči vědí, jaké funkce kandidáti do voleb zastávají.

Sněmovna nepodpořila žádný z pozměňovacích návrhů, jak je prosazovali poslanci Pirátů a SPD Tomia Okamury. Hnutí SPD chtělo nulovou odměnu za druhou funkci, Piráti například krácení odměn placených členů obecního zastupitelstva, pokud zároveň zastávají placené funkce v krajském zastupitelstvu a začlenění prezidenta pod zákon o střetu zájmů. Piráti tyto návrhy předložili už dříve v samostatné novele. Sněmovna ji vrátila předkladatelům k dopracování, což je obecně vnímáno jako měkčí forma zamítnutí.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39.000 korun do 111.300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117.200 a 128.900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82.400 korun.