Předlohu k vydávání covidových certifikátů Sněmovna opět neprojednala

Praha - Sněmovna dnes odmítla schvalovat vládní předlohu o vydávání covidových certifikátů navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) zrychleně ve stavu legislativní nouze. Podle většiny opozice je novela nadbytečná, část poslanců v čele s SPD takzvané covidové pasy zcela odmítá. Podle ministerstva zdravotnictví je uzákonění vydávání certifikátů nezbytné kvůli evropskému nařízení o zavedení Digitálního zeleného certifikátu, který má usnadnit od července cestování mezi členskými státy.

Pro projednání předlohy ve stavu legislativní nouze hlasovalo 58 poslanců ANO a ČSSD ze 135 přítomných zákonodárců. Verdikt znamenal, že se mimořádná schůze k předloze nekonala. Sněmovna by novelu vzhledem k zákonným lhůtám nemohla začít projednávat ani standardně v úvodním kole.

Vojtěch uvedl, že nyní se certifikáty o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo prodělaném onemocnění vydávají na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Varoval, že soud by je mohl zrušit. "Nemohu tady zaručit, že systém, jak je nastaven, bude bez zákonné opory dlouhodobě fungovat," zdůraznil ministr.

Opozičním politikům vadilo mimo jiné to, že lidé by museli státu poskytovat další osobní data. "Občan má už nyní právo na výpis ze zdravotnické dokumentace," poznamenal Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle Martina Kupky (ODS) lze využít například zákon o právu občana na digitální služby a změnou vyhlášky vydávat certifikáty na místech Czech POINT. "Nechceme bránit vystavování potvrzení. Neshodujeme se v tom, že je potřeba zákon," uvedl Vlastimil Válek (TOP 09). Rovněž Ondřej Profant (Piráti) označil předlohu za nadbytečnou a nedostatečně odůvodněnou. "Vymýšlíme věci absolutně nadbytečné," mínil Leo Luzar (KSČM).

Předseda SPD Tomio Okamura pohrozil, že pokud by Sněmovna předlohu projednávala, poslanci hnutí by obstruovali. "Hnutí SPD odmítá covid pas EU a diskriminaci lidí, kteří se odmítají nechat očkovat a testovat," prohlásil. Podle něho se zásadně omezují práva a svobody obyvatel a cestování je možné už nyní i bez takzvaných covid pasů. K blokování jednání byli připraveni i nezařazení poslanci Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) nebo Lubomír Volný vystupující za Volný blok. Proti covidovým certifikátům demonstrovaly od rána na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny stovky lidí.

Vojtěch označil novelu za technickou, je podle něho plně v souladu s unijním nařízením. Nařízení podle něho nestanoví, jak se obyvatelé k certifikátu dostanou, každý členský stát si způsob musí zajistit sám. "Nerozumím debatě, nerozumím odporu," poznamenal. Navíc podle ministra není možné vyjednávat podmínky cestování se všemi unijními státy dvoustranně. "Děláme to kvůli cestování v Evropské unii," zdůraznil.

Předloha se mohla dostat už v pátek na program řádné schůze, hnutí ANO ale nakonec návrh na její zařazení kvůli opozičním postojům stáhlo. Předminulý týden Sněmovna odmítla schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze původní novelu, kterou předložil Vojtěchův předchůdce Petr Arenberger. Návrh se tehdy stal předmětem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Vojtěchův nový návrh tuto pasáž neobsahuje.