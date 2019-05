Předáním Zlaté palmy vyvrcholí 72. ročník festivalu v Cannes

Cannes (Francie) - Pedro Almodóvar, Terrence Malick či Quentin Tarantino patří mezi režiséry zmiňované v souvislosti ze Zlatou palmou, jejímž předáním dnes vyvrcholí 72. ročník festivalu v Cannes. Prestižní ocenění, jehož vítěz často bývá zcela nečekaný, převezme úspěšný filmař v letovisku na francouzské Riviéře od předsedy poroty Alejandra Gonzáleze I?árritua.

Mezi 21 soutěžními snímky získala velký ohlas u diváků i kritiků Almodóvarova částečně autobiografická Bolest a sláva s Penelope Cruzovou a Antoniem Banderasem. Uznávaný španělský filmař dosud Zlatou palmu nikdy nezískal, na rozdíl od Američana Malicka, který letos zaujal s filmem A Hidden Life o Rakušanovi skrývajícím se v horách před narukováním do Hitlerovy armády. Zatímco Malick si cenu odnesl v roce 2011 za Strom života, jeho krajan Tarantino představil film Tenkrát v Hollywoodu přesně čtvrt století poté, co uspěl se snímkem Pulp Fiction. Jeho snímek s Bradem Pittem a Leonardem DiCapriem odkazující na kinematografii 60. let však nepřijali kritici zcela jednomyslně.

Ve hře jsou ovšem i další tvůrci jako Jihokorejec Bong Joon-ho či Francouzka Céline Sciammaová, která letos kromě filmu zaujala i jako výrazná zastánkyně rovného počtu mužů a žen ve vedení festivalu.

Slavnostní večer začíná v 19:15 SELČ a budou na něm předány i další filmařské a herecké ceny.