Před předsednictvím ČR stojí velké výzvy, shodli se Fiala s šéfkou EP

Praha - Výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajině zvyšují očekávání vkládaná do českého předsednictví v Radě EU, řekl po dnešním jednání s vedením Evropského parlamentu v Praze premiér Petr Fiala (ODS). Konferenci předsedů europarlamentu dnes představil priority předsednictví v druhé polovině letošního roku a domluvili se na nastavení spolupráce. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová k největším výzvám předsednictví zařadila i výzvy vyplývající z dopadů epidemie covidu-19.

Fiala na tradičním setkání, které předchází oficiálnímu zahájení předsednictví, ocenil přístup Metsolaové. "Musím říct, že její doporučení nám velice pomohla při přípravách," řekl. Zdůraznil, že Evropský parlament bude partnerem českého předsednictví. "Je klíčové, abychom si už před začátkem předsednictví řekli, co kdo očekává, jak si můžeme pomoci," zdůraznil premiér.

Dnešní diskuse se podle něj týkala priorit předsednictví i výzev, které před ním stojí. "Výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajině výrazně naše předsednictví ovlivňují a zvyšují očekávání, která jsou do něj vkládána," podotkl Fiala. Podle Metsolaové budou příští měsíce utvářet budoucnost Evropy tím, jak budou vypadat reakce na "brutální agresi" na Ukrajině, ale i další kroky v rámci toho, jak se unie vypořádává s dopady covidu-19.

Podle Fialy se debata ministrů se zástupci europarlamentu dotkly vedle Ukrajiny také rozšiřování EU o další země, především státy západního Balkánu. Hovořilo se i o energetické soběstačnosti a bezpečnosti, ale i o dalších prioritách předsednictví, kterým jsou strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Evropskou ekonomickou odolnost podle Fialy posílí, když nebude tolik jako v minulosti závislá na nedemokratických zemích, které jsou nespolehlivé v kritických chvílích. "A nemůžeme riskovat, že při nějaké nové podobné mezinárodní krizi, jakou třeba způsobil covid, budeme v některých oblastech nedostatečně ekonomicky připraveni," uvedl. Evropa musí být soběstačnější i u některých koncových produktů, jakou jsou třeba čipy, doplnil.

Unie příliš dlouho ignorovala některé problémy a nepodporovala vzájemnou energetickou provázanost, řekla Metsolaová. "Odolnost by nám měla pomoci lépe zvládat i budoucí pandemie. Zdravotnictví bylo něco, kde v minulosti EU neměla mít žádné pravomoci, ale pokud bychom to nyní neudělali, určitě bychom nedokázali řešit pandemii společně a nepřijali bychom takovou ekonomickou podporu," uvedla.

Metsolaová doplnila, že se hovořilo i o unijních cílech v klimatické politice a bezpečnosti. Věří tomu, že by se mohlo posunout i řešení problematiky migrace. "Jsem opatrně optimistická, že snad posuneme i zde věci dopředu," uvedla. České předsednictví by se podle ní mohlo chopit i témat jako minimální mzda či rovné zastoupení mužů a žen.

Bek neočekává pakt o neútočení s opozicí při předsednictví, dialog má za nutný

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) považuje za důležité vést debatu o prioritách nadcházejícího předsednictví v Radě Evropské unie i s opozicí, ač neočekává "pakt o neútočení". Řekl to dnes novinářům při příchodu na setkání kabinetu s předsedkyní a zástupci Evropského parlamentu. Vláda se s opozicí sejde k zahraniční politice dnes večer.

"Považuji za důležité, abychom vedli debatu, která bude například probíhat dnes večer i s opozicí, o prioritách českého předsednictví. Abychom na to měli férovou výměnu názorů, byť neočekávám nějaký pakt o neútočení. Ale považuji za prospěšné to, že se dneska setkáme," řekl Bek.

Podobné setkání se uskutečnilo naposled 28. února, tedy čtyři dny po ruském vpádu na Ukrajinu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že česká politická scéna je v postoji k ruské agresi a podpoře Ukrajiny naprosto jednotná. Na setkání jsou dnes, stejně jako v únoru, pozváni také předsedové obou parlamentních komor.

Bek se neobává toho, že by se během předsednictví mohlo stát to, co v roce 2009, kdy poprvé Česko stálo v čele Rady EU. Tehdy v březnu padla vláda Mirka Topolánka. "Nerozumím tomu, proč panuje taková obava. Jsme úplně v jiné situaci z hlediska parlamentní většiny téhle koalice. Myslím, že obecně jsme se mírně poučili z té minulé zkušenosti, takže nevidím reálné nebezpečí, že by mělo dojít k podobnému vývoji," doplnil ministr.

Bek s Fialou ve středu představili priority předsednictví. Patří mezi ně zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit a kybernetická bezpečnost, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.