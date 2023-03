Před MS jsme na správné cestě, řekl Hamza, prodej lístků plánuje od dubna

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Prezident Českého biatlonového svazu Jiří Hamza věří, že Světový pohár v Novém Městě na Moravě byl povedenou generálkou před mistrovstvím světa, které se ve Vysočina Areně bude konat příští rok. Za čtyři dny přišlo 86 tisíc fanoušků, atmosféru si chválily i světové hvězdy v čele s lídrem seriálu Norem Johannesem Thingnesem Böem. Do příštího února chce Hamza dokončit rekonstrukci areálu a doladit mezery v logistice. Novinářům řekl, že vstupenky plánuje prodávat od 1. dubna.

"Máme v nějakých oblastech dost rezerv, ale musím poděkovat všem lidem v organizačním týmu. Až na nějaké detaily vše funguje. Myslím, že jsme na dobré cestě. Doufám, že to vše stihneme dostavět a uděláme si z toho svátek. Musím poděkovat i skvělým divákům," uvedl Hamza.

Sedmý podnik tohoto ročníku Světového poháru provázela každý den bouřlivá kulisa. Čtvrteční sprint mužů navštívilo 15.800 fanoušků, o den později dorazilo na sprint žen 19.600 lidí. Sobotní stíhací závody a dodatečné předání bronzových medailí členkám štafety z olympiády v Soči sledovalo 27.100 fanoušků a na dnešní smíšené štafety přišlo 23.500 diváků. Johannes Thingnes Bö k atmosféře na instagramu napsal: "Tady je to nejlepší."

"Ole Einar Björndalen, který tu dělá televizního experta, zase řekl, že je to tady peklo. Všichni jsme se báli, jak to po covidu zareaguje. Měl jsem malinko strach, aby na to lidé v kombinaci s tím, že výsledky nejsou úplně top, nezanevřeli. Odnáším si ale odsud, že čeští lidé milují biatlon a je jedno, v jaké formě a za jakých výsledků. To je pro nás všechny největší odměna," řekl Hamza.

Do příštího roku projde areál v Novém Městě na Moravě ještě řadou úprav. Tribuny by po rekonstrukcích měly pojmout až 17 tisíc lidí, další kapacity budou k dispozici u tratě. "Chceme být nachystaní na to, abychom měli areál připravený na dalších patnáct let pro velké světové akce. A to nejen v biatlonu, ale i v horském kole nebo běžeckém lyžování. Budeme nachystaní tak, aby to bylo světové," prohlásil Hamza.

Dostavovat se bude tribuna D, rozšíří se zázemí pro sportovce, mazací buňky či skladové zázemí. Vylepšovat se budou datové rozvody a osvětlení. "Doba je taková, že musíme tyto investice udělat. Chceme areál připravit a chceme jít trendem udržitelnosti. Nechceme do nekonečna navážet stovky kamionů materiálu a po závodech jej zase odvážet. I pro nás to bude v budoucnu obrovské ušetření nákladů na pořádání akcí," uvedl Hamza.

Vstupenky na mistrovství světa by se měly prodávat od 1. dubna. Šéf České biatlonového svazu si stanovil zásadu, že by cena neměla překročit tisíc korun. "V kombinaci s víkendovými dny to může být větší číslo, ale budeme se pohybovat v cenové úrovni jen mírně nad Světovým pohárem. Pro nás je důležitější, ať tu máme lidi, než abychom vybrali vstupné od půlky a ve finále by ten ekonomický efekt byl úplně stejný. Bude to přístupné všem a chceme pokračovat v propagaci i směrem ke školám. Přes týden budou lístky určitě výrazně levnější než o víkendu," uvedl Hamza.

Rozpočet akce se pohybuje kolem 260 milionů korun, mistrovství má podporu od kraje Vysočina a schválenou dotaci od vlády. "Určitě se nám dýchá výrazně jednodušeji než před deseti lety," připomněl Hamza poslední domácí šampionát v roce 2013.