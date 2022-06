Před českým předsednictvím stojí velké výzvy, sestřih IV

Výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajině zvyšují očekávání vkládaná do českého předsednictví v Radě EU, řekl po jednání s vedením Evropského parlamentu v Praze premiér Petr Fiala (ODS). Podobně uvažují čeští europoslanci, s nimiž hovořila Protext ČTK 7. června ve Štrasburku.

Předseda vlády Petr Fiala představil vrcholné delegaci europarlamentu priority předsednictví v druhé polovině letošního roku a domluvil se s nimi na nastavení spolupráce. Šéfka EP Roberta Metsolaová zařadila k největším úkolům i řešení dopadů epidemie covidu-19. "Musím říct, že její doporučení nám velice pomohla při přípravách," řekl Fiala na adresu Metsolaové. Zdůraznil, že Evropský parlament bude partnerem českého předsednictví.

Místopředsedkyně stejné instituce Dita Charanzová v živé debatě Protext ČTK zdůraznila, že kromě držení pomyslného kormidla poskytuje předsednictví příležitosti také pro daný členský stát, na něhož tato šestiměsíční role připadla. “Budete hledat průsečík (v daných agendách) – mezi tím, co chce Švédsko, Španělsko, Německo a co Evropský parlament. Je to příležitost pro ten stát pootočit chod Evropské unie ke svým tématům, která může nastolovat. Je to vytváření vašeho obrazu v zahraničí,” připomněla.

“V roce 2009 (předešlé české předsednictví v Radě EU, pozn. red.) jsme třeba přišli s tím, že jsme unii vysvětlili, což se teď ukazuje jako velmi prozíravé, že je potřeba budovat vztahy s východním partnerstvím (postsovětské republiky, pozn. red),” zmínila Charanzová.

Kvestor EP Marcel Kolaja připomněl, že jde o řízení jedné ze tří hlavních institucí. “Ta hlavní role je v nastavování priorit, a parlament tomu hodlá pomoci, konkrétně čeští europoslanci.”Jejich přínos považuje za značný, protože budou prostředníkem mezi českou vládou a Evropským parlamentem.

Čeští členové EP jsou podle místopředsedy Výboru pro rozpočtovou kontrolu Tomáše Zdechovském “platní více” a platní méně”. U prvních z nich by bylo záhodno zohlednit jejich odbornost. “Já být na místě ministrů, tak si takové europoslance beru na těch šest měsíců jako poradce a projíždím s nimi tu agendu. Můžou mi dát vhled, jak je některé téma vnímáno z hlediska komise a parlamentu, kde komise svá stanoviska vysvětluje. A pak jsou europoslanci, kteří jsou výjimeční a dokázali by pozvednou české předsednictví o úroveň výše. Navíc můžeme získat na svou stranu další státy, které mají společné zájmy,” prohlásil Zdechovský.

Ukrajina jako faktor budoucí podoby EU

Předpoklad aktérů diskuse Protext ČTK, že velmi důležitou roli bude v konceptu českého předsednictví hrát krize na Ukrajině a její důsledky, pražská schůzka premiéra Fialy s předsedkyní Metsolaovou jen potvrdila. "Výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajině výrazně naše předsednictví ovlivňují a zvyšují očekávání, která jsou do něj vkládána," podotkl Fiala.

První žena EP zastává názor, že budoucnost Evropy budou příští měsíce utvářet tím, jak budou vypadat reakce na "brutální agresi" na Ukrajině, ale i další kroky v rámci toho, jak se unie vypořádává s dopady covidu-19.

Podle Fialy se debata ministrů se zástupci europarlamentu dotkly kromě Ukrajiny rozšiřování EU o další země, především státy západního Balkánu. Hovořilo se i o energetické soběstačnosti a bezpečnosti, ale i o dalších prioritách předsednictví, kterým jsou strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Evropskou ekonomickou odolnost, míní Fiala, posílí, když nebude tolik jako v minulosti závislá na nedemokratických zemích, které jsou nespolehlivé v kritických chvílích. "A nemůžeme riskovat, že při nějaké nové podobné mezinárodní krizi, jakou třeba způsobil covid, budeme v některých oblastech nedostatečně ekonomicky připraveni," uvedl. Evropa musí být soběstačnější i u některých koncových produktů, jakou jsou třeba čipy, doplnil.

Evropská unie příliš dlouho ignorovala některé problémy a nepodporovala vzájemnou energetickou provázanost, připustila Metsolaová. "Odolnost by nám měla pomoci lépe zvládat i budoucí pandemie. Zdravotnictví bylo něco, kde v minulosti EU neměla mít žádné pravomoci, ale pokud bychom to nyní neudělali, určitě bychom nedokázali řešit pandemii společně a nepřijali bychom takovou ekonomickou podporu," řekla..

Doplnila, že se hovořilo i o unijních cílech v klimatické politice a bezpečnosti. Věří tomu, že by se mohlo posunout i řešení problematiky migrace. "Jsem opatrně optimistická, že snad posuneme i zde věci dopředu," uvedla. České předsednictví by se podle ní mohlo chopit i témat jako minimální mzda či rovné zastoupení mužů a žen.