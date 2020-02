Před 125 lety mohla oficiálně vyplout v Brně první veřejná loď

Brno - První loď pro veřejnou dopravu v Brně dopravil ke Svratce majitel úpravny látek v Kamenném Mlýně Karl Schwabe již v roce 1892. I když zahájil dopravu v létě téhož roku, další tři roky musel čekat, než dostal všechna úřední povolení, aby s ní mohl oficiálně vyplout a vozit výletníky mezi jezem u Kamenného Mlýna, Jundrovem a Komínem. V archivních materiálech tyto údaje našel historik městské hromadné dopravy Jiří Štursa. V Brně by tak letos mohli oslavit 125 let od oficiálního zahájení provozu lodní dopravy.

Žádné oslavy však nebudou, dopravní podnik si připomíná pouze výročí zahájení lodní dopravy na přehradě, která spadá až do roku 1946. Navíc historická literatura se o parníku zmiňovala dosud spíše okrajově, bez detailů. "Schwabe si na konci 19. století splnil sen a objednal si loď v Drážďanech, kde existovaly čtyři loděnice," uved Štursa. Parník pojmenoval Carolus a už v roce 1892 zveřejnil jízdní řády. Patrně nečekal, že úřední schvalování potrvá tři roky. Potřeboval vyjádření řady úřadů a institucí včetně například moravského místodržitelství, brněnského magistrátu či vídeňského lodního inspektora.

Povolení dostal 26. dubna 1895 a hned zahájil provoz pro veřejnost. Loď měla kapacitu 22 lidí a obsluhoval ji kapitán s topičem. Vyrážela od populární výletní restaurace Nový svět v Kamenném Mlýně proti proudu. Zastávku měla v Jundrově a v Komíně, kde byly také výletní hospody, cesta trvala čtvrt hodiny. "Brňané se bavili hodně a bavili se rádi," řekl Štursa. Výletních hospod byla v okolí města spousta, velká část z nich právě kolem Svratky. "Lidé mohli dojet parní tramvají, později už elektrickou do Pisárek a pak mohli pokračovat lodí," poznamenal Štursa.

Schwabe loď provozoval patrně až do své smrti, podle Štursy patrně do první poloviny 20. let. Dodnes není zřejmé, zda se loď zachovala a objevovala se ještě po druhé světové válce na přehradě.

Podle Štursy je škoda, že dopravní podnik, který se k parníku Carolus hlásí v loni vydaném katalogu vozidel, nepoužil název pro loď, která se renovuje v loděnici v Hlavečníku. Jde o loď, která se původně jmenovala Moskva, později Dallas. Dopravní podnik rozhodl, že lodi se vrátí původní název Moskva, což se však ukázalo jako poměrně kontroverzní návrh. "Kdyby to byl Carolus, byl by to návrat k tradici," řekl Štursa.