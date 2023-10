Přechod Rafáh se v pátek otevře pro humanitární pomoc, uvedla AFP

Káhira/Gaza - Hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem v pátek otevře, aby umožnil průjezd humanitární pomoci na palestinské území, které je již 13 dní pod palbou izraelské armády. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na egyptská média. Izrael dříve oznámil, že nebude bránit vstupu humanitární pomoci na palestinské území z Egypta. Podle agentury Reuters dnes byly přes přechod Rafáh do Pásma Gazy poslány stroje na opravu silnic, aby usnadnily převoz dodávek uskladněných na Sinajském poloostrově.

Egyptská média s odkazem na neupřesněné zdroje uvedla, že Rafáh se otevře v pátek, aniž by sdělila podrobnosti o pomoci, která jím projede. V noci na dnešek americký prezident Joe Biden oznámil, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí souhlasil s tím, že přes Rafáh projede do Pásma Gazy 20 kamionů s humanitární pomocí. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že tento počet považuje za zcela nedostatečný.

Dodávka pomoci má být první od chvíle, kdy Izrael oznámil, že v reakci na ničivý útok radikálního hnutí Hamás na izraelské území ze 7. října odstřihne Pásmo Gazy od dodávek vody, elektřiny i potravin. OSN varovala před "humanitární katastrofou" i v souvislosti s odvetným izraelským bombardováním Pásma Gazy, při němž podle palestinských úřadů zahynulo už 3785 Palestinců. Izraelské statistiky uvádějí, že útoky Hamásu připravily v Izraeli o život na 1400 lidí.

Rafáh je jediným přechodem, který není pod kontrolou Izraele, ale od prvních dnů konfliktu v Pásmu Gazy je mimo provoz v důsledku izraelského bombardování. Většina z 2,3 milionu obyvatel Gazy byla před začátkem současného konfliktu závislá na pomoci a podle OSN dodávala do této oblasti humanitární pomoc zhruba stovka nákladních aut denně.

Dnes čekalo v blízkosti přechodu na egyptské straně více než 100 nákladních automobilů, ačkoli se neočekává, že by se do Pásma Gazy dostaly dříve než v pátek, řekly Reuters egyptské bezpečnostní zdroje.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, bude pokračovat v blokádě humanitární pomoci z Izraele do Gazy, dokud nebudou propuštěni rukojmí držení Hamásem.