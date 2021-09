Přechod k elektromobilitě dopadá hlavně na dodavatele dílů

Praha - Chystaný odklon od spalovacích motorů a přechod k elektromobilitě řeší v Česku zejména ty firmy, které dodávají komponenty do automobilů se spalovacími motory. Například olomoucká Koyo Bearings ČR očekává výrazný pokles výroby válečkových a jehličkových ložisek pro automobily, ve vozech poháněných elektřinou je totiž výrazně méně ložisek než ve vozidlech se spalovacím motorem. Firma se proto snaží získat nové zákazníky například z řad výrobců zemědělských a textilních strojů. Podle automobilových odborníků si ale většina ze zhruba 80 tuzemských firem, jejichž produkce dosud byla závislá na výrobě aut se spalovacími motory, našla alternativní výrobní program buď pro nastupující elektromobily, nebo v jiném odvětví.

Evropská komise letos v červenci navrhla, aby nové vozy od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží a prakticky znemožní jejich výrobu. Unijní exekutiva také chce výrazně podpořit prodej elektromobilů, pro něž by měly členské země budovat více dobíjecích stanic. Plán musí nejprve schválit členské státy a Evropský parlament, což může podle unijních činitelů i kvůli očekávaným námitkám části automobilové lobby trvat až několik let. Omezení ale mohou přijít už v roce 2025 s novou emisní normou Euro 7, která může znamenat zánik velké části aut se spalovacím motorem a zvýšení nákladů na výrobu nových aut, tvrdí odborníci.

"Elektromobilita bude mít zásadní dopad na výrobce ložisek. Studie ukazují, že v současné době je v jednom automobilu se spalovacím motorem přibližně 120 ložisek různých typů a velikostí, zatímco u elektromobilů se předpokládá pokles na 50 ložisek na jedno auto, což je redukce o zhruba 60 procent," upozornil ředitel Koyo Bearings ČR Marek Janků. Firma se proto už před dvěma roky rozhodla co nejvíce zaměřit na průmyslové zákazníky, především pak na výrobce zemědělských a textilních strojů. Díky tomu bude postupně zvyšovat podíl vyráběných ložisek pro tyto aplikace na úkor automobilového sektoru. Podle Janků ale především kuličková ložiska nadále najdou uplatnění také v elektroautech, toto řešení využívá například společnost Tesla. V případě SUV elektrovozidel pak bude zase nutné použít vysokorychlostní válečková ložiska. Koyo Bearings ČR proto rozjíždí výrobu jednoho typu tohoto ložiska pro společnost GM a s několika odběrateli pracuje na vývoji podobných řešení.

Táborská firma Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače, jež ovlivňují vstřikování paliva do motoru, zatím elektromobilitu neřeší. Určitě se nedotkne technické keramiky, řekl ČTK majitel Brisku a předseda představenstva Mojmír Čapka. "Je to otázka mnoha desítek let. V ČR máme šest milionů motorů, optimistický pohled je, že v roce 2030 tady bude 200.000 elektromobilů, a to ještě s hybridem. U (našich) snímačů je celá škála, a kdyby začaly růst určité typy pohonů, jsme schopni se velice rychle přeorientovat," řekl Čapka.

Společnost Fraenkische CZ, jež má závod v Okříškách na Třebíčsku, očekává s rozšiřováním výroby elektromobilů navyšování zakázek. Podnik vyrábí především plastové trubky, které slouží k ochraně kabelů, vedení paliva, oleje nebo vzduchu. Elektromobily, u nichž se baterie chladí kapalinou, potřebují těchto systémů daleko víc než auta se spalovacím motorem. "Vývojem a výrobou produktů do elektromobilů se naše firma zabývá již poměrně dlouho, na vývoji chladicích systémů baterií a vozidel spolupracujeme s těmi nejvýznamnějšími světovými hráči," řekla ČTK mluvčí podniku Daniela Vilhelmová. Před rokem firma otevřela vlastní inovační centrum v Třebíči, které má na starosti vývoj nových technologií pro všechny výrobní úseky společnosti.

Očekávaný přechod autoprůmyslu na elektroauta nemá zatím zásadní dopad na libereckého výrobce klimatizací Denso. "Klimatizace bude v autě, které má benzinový motor, naftový, elektrický. Bude víceméně v každém autě, a to že bude trošku jinak technicky provedena, to pro nás není až tak zásadní téma," řekl ČTK personální ředitel podniku Denso Manufacturing Czech Jiří Heteš. K udržení konkurenceschopnosti je pro liberecké Denso důležitější postupná automatizace procesů.

Rovněž podnikání skupiny Mesit z Uherského Hradiště není přechodem na elektromobilitu ovlivněno. Dodávky pro automobilový průmysl tvoří jen část jejích tržeb. Díly, které Mesit vyrábí, navíc většinou nesouvisejí se spalovacími motory. Skupina dodává díly do bezpečnostních systémů aut a převodovek. Součástí jejího portfolia výrobků jsou i elektromagnetické ventily pro zemědělskou techniku a nákladní dopravu. Mesit vyrábí i různé druhy měřicích a kontrolních přístrojů a pro zákazníky v hromadné dopravě také signalizačních zařízení. Elektromobilitu podle ředitele divize Machinery skupiny Jaroslava Fojtíka vnímá Mesit jako jednu z příležitostí, která má velký potenciál pro budoucnost. "Nicméně naše hlavní aktivity rozvoje jsou v oblasti elektro přístrojů, komunikační techniky, telekomunikací, letectví a vojenské techniky," doplnil.

Podobně jsou na tom firmy z Plzeňského kraje dodávající díly do aut. Většinou totiž vyrábějí komponenty, jež využívají všechny druhy osobních i nákladních vozů, tedy sedačky, čalounění, textilní obložení, kabelové svazky, části převodovek, plastové a gumové díly. Zatím nepředpokládají, že by omezovaly výrobu či propouštěly. ČTK to řekl Ivo Kužel, vedoucí regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO pro Plzeňský a Karlovarský kraj, jehož členy je řada firem z oboru automotive.

V Česku se ročně vyrobí kolem 1,2 milionu aut a automobilový průmysl představuje třetinu tržeb celého zpracovatelského průmyslu.