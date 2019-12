Pražští zastupitelé schválili rozpočet, opozice ho kritizovala

Praha - Praha bude příští rok hospodařit s příjmy 60,7 miliardy a výdaji 81,6 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například z peněz, které získá od státu. Na investice je vyčleněno 16,8 miliardy, což je o něco méně než pro letošní rok. Proti loňsku vzrostou o asi 5,5 miliardy korun běžné výdaje na 64,8 miliardy. Rozpočet dnes po mnohahodinové diskusi schválili pražští zastupitelé. Rozpočet kritizovala opozice, které vadí mimo jiné výše běžných výdajů.

Na konci loňského roku schválili zastupitelé na letošek rozpočet s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy Kč.

"Rozpočet je zdrojově vyrovnaný a potenciálně přebytkový. Je konzervativní, protože počítáme s nárůstem příjmů jen 1,6 procenta. Připravujeme se na případný pokles výkonu ekonomiky," řekl primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Běžné výdaje dosáhnou 64,8 miliardy korun, což je o 5,5 miliardy více než letos. Nárůst podle Vyhnánka není nehospodárným nakládáním s penězi, ale jsou způsobeny vyšší státní dotací na školství 2,34 miliardy, která se v rozpočtu účetně objeví jako běžné výdaje. Dalším důvodem je státem nařízené zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, které platí město ze svého. Vliv má také to, že město musí předfinancovat projekty městských částí, které budou následně proplaceny z evropských fondů. Na to má rezervu 300 milionů korun.

Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. Do školství půjde 17,65 miliardy. Další tři miliardy půjdou do sociální oblasti a zdravotnictví. V rozpočtu jsou vedeny rovněž jako běžné výdaje peníze, které dává město jednotlivým radnicím na jejich investice.

Na dopravu je určena nejvyšší částka také z celkového objemu investic, a to 5,38 miliardy. Z toho půjde například 140 milionů na obnovu zřícené trojské lávky, na stavbu parkoviště P+R na Černém Mostě 250 milionů a 80 milionů na opravu Barrandovského mostu. Na stavbu metra D bude v rozpočtu 1,44 miliardy.

Město má vyčleněno 50 milionů korun také v takzvaném participativním rozpočtu. Při něm obyvatelé rozhodnou, jak s penězi město naloží a za jaké projekty je utratí.

Rozpočet obsahuje i peníze na pravidelné splátky jistin úvěrů Evropské investiční banky (EIB) ve výši 763 milionů. Peníze bude dávat rovněž do rezervy na splácení dluhopisů, které musí uhradit v letech 2021 a 2023.

Rozpočet kritizovala opozice, která v diskusi navrhovala přesuny peněz v rozpočtových kapitolách. Opozičním zastupitelům se nelíbilo zejména zvýšení běžných výdajů a oproti letošku snížení investic. "Naprosto rezignuje (vedení města) na investice a zejména na investice do bydlení, na které je vyčleněno pouhých 420 milionů," řekl zastupitel Tomáš Portlík (ODS). Nízká je podle něj i podpora školství.

Předseda opozičních zastupitelů ANO Patrik Nacher rozpočtu vytkl, že nemá jednoticí vizi. Předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija kritizovala částku na sociální služby. Podle ní je ohrožen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. "Návrh je zaměřen pouze na udržení stavu," řekla.

Opoziční zastupitel Martin Sedeke (ODS) kritizoval projednávání rozpočtu na jednání zastupitelstva, kteřé přerušilo projednávání několika petic. Rozpočet začali zastupitelé projednávat po 15:00 a schválili jej ve 23:00. Primátorův náměstek Vyhnánek řekl, že pokud bude předkládat rozpočet i příští rok, bude jedním z prvních bodů jednání.

V prvním pololetí letošního roku skončilo hospodaření Prahy přebytkem 8,66 miliardy korun. Příjmy dosáhly 48,2 miliardy a výdaje 39,53 miliardy korun. Vliv na hospodaření měly vyšší příjmy a nižší běžné a kapitálové výdaje. V pololetí loňského roku Praha hospodařila s přebytkem 9,7 miliardy korun.

Praha podepíše smlouvu s tchajwanskou Tchaj-pejí

Praha podepíše sesterskou smlouvu s Tchaj-pejí. Smlouva bude podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) apolitická a bude se týkat ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce. Záměr dnes schválili pražští zastupitelé. Spolupráce s tchajwanským hlavním městem začala v roce 2001 na základě memoranda. Na uzavření smlouvy se domluvilo vedení města při návštěvě Tchaj-wanu letos na jaře. Praha letos v říjnu ukončila sesterskou smlouvu s Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

"Obě města mají zájem na formalizování vztahu. Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších," řekl primátor. Spolupráce je podle něj i přes vzdálenost obou měst perspektivní.

Podle schváleného dokumentu by se Praha mohla inspirovat zkušenostmi tchajwanské strany s využitím chytrých řešení ve zdravotnictví, vzdělávání či dopravě. Od tchajpejské zoologické zahrady by mohla získat luskouna, jediného savce, který má na těle šupiny. Mezi městy se naváže také spolupráce v kultuře, turistickém ruchu a vzdělávání včetně studentských výměn.

Smlouvu obě strany podle primátora podepíšou v lednu při návštěvě starosty Tchaj-peje. Zároveň by se měli dohodnout na datu, kdy by pražská zoologická zahrada mohla dostat luskouna.

Primátor Hřib již v týdnu ČTK řekl, že podpis smlouvy neohrozí partnerské smlouvy s čínskými městy, které nyní má. Praha se letos nepohodla s vedením Pekingu kvůli klauzuli o jedné Číně. Pražští radní schválili vypovězení smlouvy s Pekingem 7. října a následně Peking smlouvu 9. října předčasně vypověděl. Smlouva byla schválena v roce 2016 za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Schválilo ji 35 z 65 zastupitelů a prošla hlasy ANO, ČSSD, KSČM a části ODS.

O českých a tchajwanských vztazích se v poslední době debatuje i na nejvyšší politické úrovni. Na návštěvu země chce příští rok jet předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Jeho úmysl odsoudil prezident Miloš Zeman, který prosazuje česko-čínskou spolupráci. Kubera podle něj plánováním cesty jedná proti ekonomickým zájmům Česka.