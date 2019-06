Pražští zastupitelé projednají privatizace, družstevní bydlení či klima

Praha - Pražské zastupitelstvo dnes projedná pokračování privatizací bytů, plán magistrátu poskytnout za výhodných podmínek pozemky pro družstevní výstavbu nebo klimatický závazek, podle kterého město významně sníží emise CO2. Na programu je také zřízení organizace, která převezme od Prahy 1 Nemocnici Na Františku, či závěrečný účet loňského hospodaření.

Otázka pokračování privatizací bytů vzbudila rozpor mezi koaličními stranami, kompromisní návrh počítá s tím, že město odprodá 445 bytů v šesti domech nájemníkům, se kterými již začalo o prodeji jednat. Dalších 804 bytů, u kterých byla privatizace schválena, ale zatím se neučinily žádné konkrétní kroky, zůstane městu.

Zastupitelé budou schvalovat také záměr výhodně pronajímat bytovým družstvům městské pozemky k rezidenční výstavbě. Takto postavené byty by měly být až o třetinu levnější, než je tržní úroveň, a zlepšit tak dostupnost bydlení pro střední vrstvy. Hlasovat se bude rovněž o závazku, že magistrát sníží do roku 2030 emise CO2 na svém území o 45 procent a do roku 2050 bude město bezuhlíkové.

Na programu je dále zřízení městské příspěvkové organizace, na kterou by měl od příštího roku přejít provoz Nemocnice Na Františku. Zastupitelé projednají i závěrečný účet, podle kterého město loni hospodařilo s přebytkem 6,7 miliardy korun.

Kromě toho budou zastupitelé hlasovat mimo jiné o rozdělení peněz z hazardu mezi městské části, o zakázkách na vybudování terminálu na Smíchově a na P+R parkoviště na Černém Mostě, o sloučení Správy pražských hřbitovů a Pohřební služby hlavního města nebo o spojení gastronomických učilišť v Písnici a Hloubětíně. Na programu jsou také petice proti výstavbě v Praze 15 a na Třebešíně.