U Trojského zámku v Praze se 2. prosince odpoledne zřítila do Vltavy betonová lávka pro pěší. Podle informací záchranářů se při pádu zranili čtyři lidé. Hasiči prohledávají hladinu Vltavy u spadlé lávky, a na místo byl povolán statik. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů a záchranné služby. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Pražští radní dnes projednají a rozhodnou o prošetření předloňského pádu trojské lávky. Město bude chtít zjistit, zda v minulosti nepochybil některý z úředníků případně zaměstnanců Technické správy komunikací (TSK). Na programu jednání je také analýza vytvoření centrálního stavebního úřadu, změny pravidel pro parkování elektromobilů a hybridních aut v parkovacích zónách nebo změny v orgánech TSK. Radní projednají i záměr výtvarné výzdoby plánované trasy metra D.

Pražská radní Hana Marvanová (za STAN) předminulý týden ČTK řekla, že radní budou chtít, aby magistrát a TSK prověřily pracovněprávní a manažerskou rovinu pádu trojské lávky. Město bude řešit také výši vzniklé škody, Praha je totiž účastníkem řízení v pozici poškozeného.

Právní analýzu vytvoření centrálního stavebního úřadu by vytvořila městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR). Analýza by měla posoudit možnosti jeho případného zřízení.

Radní projednají rovněž změny v dozorčí radě Technické správy komunikací (TSK), do které by měl být zvolen radní Prahy 7 Ondřej Mirovský (Zelení). Změnit by se měla pravidla parkování elektromobilů v parkovacích zónách, kdy by jejich majitelé nemuseli žádat o zvýhodněné parkovné, ale mohli by v zóně automaticky parkovat.