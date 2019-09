Pražští radní odložili rozhodnutí o založení muzea paměti

Ilustrační foto - Letos je 65. výročí smrti číhošťského faráře Josefa Toufara, který zemřel 25. února 1950 po krutém mučení vyšetřovateli komunistické Státní bezpečnosti. Církev připravuje proces Toufarova blahořečení, který zřejmě potrvá několik let. Podle kardinála Dominika Duky je číhošťský farář jakousi mučednickou ikonou násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století. "Tak, jako máme pro léta okupace v roce 68 a pak následující Jana Palacha, tak máme také i pátera Toufara," řekl. Na snímku z 22. února je pietní připomínka smrti Jana Palacha a Josefa Toufara na fasádě domu v pražské Legerově ulici. V domě bylo v minulosti sanatorium, do kterého byl převezen v lednu 1969 těžce popálený Palach. V roce 1950 v něm také zemřel na následky bití při výslechu farář Toufar.

Ilustrační foto - Letos je 65. výročí smrti číhošťského faráře Josefa Toufara, který zemřel 25. února 1950 po krutém mučení vyšetřovateli komunistické Státní bezpečnosti. Církev připravuje proces Toufarova blahořečení, který zřejmě potrvá několik let. Podle kardinála Dominika Duky je číhošťský farář jakousi mučednickou ikonou násilné kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století. "Tak, jako máme pro léta okupace v roce 68 a pak následující Jana Palacha, tak máme také i pátera Toufara," řekl. Na snímku z 22. února je pietní připomínka smrti Jana Palacha a Josefa Toufara na fasádě domu v pražské Legerově ulici. V domě bylo v minulosti sanatorium, do kterého byl převezen v lednu 1969 těžce popálený Palach. V roce 1950 v něm také zemřel na následky bití při výslechu farář Toufar. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Pražští radní dnes odložili rozhodnutí o založení Muzea paměti 20. století. Důvodem jsou plánovaná koaliční jednání a dohoda na některých detailech. ČTK to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Účelem muzea je zachovat historickou paměť o klíčových událostech minulého století, které souvisely s totalitními režimy v Československu. Záměr musí ještě schválit pražští zastupitelé. Muzeum město zakládá v roce 80. výročí nacistické okupace v březnu 1939 a 30. výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989.

"Momentálně byl ten bod přerušen s ohledem na to, že k tomu bude ještě koaliční jednání, na kterém by měly být doladěny nějaké detaily," řekl Hřib. Připomínky Pirátů byly podle něj do koncepce muzea zapracovány a nyní se čeká na dohodu koaličních Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Ústav má fungovat na principu muzea, které bude vytvářet sbírky a bude také pořádat výstavy, vzdělávací akce, zaznamenávat vzpomínky pamětníků nebo pořádat školení, konference a workshopy. Spolupracovat bude s domácími i zahraničními odborníky a institucemi. "Jeho posláním je rovněž připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení autoritativních modelů vládnutí," píše se v zakládací listině muzea, kterou má ČTK k dispozici.

Muzeum má řídit sedmičlenná správní rada, kterou jmenuje zakladatel, tedy hlavní město. Ředitele muzea bude volit a odvolávat správní rada. Instituce bude mít i šestičlennou dozorčí radu, jejímž úkolem bude dohlížet, zda naplňuje své poslání dané zakládací listinou nebo kontrolovat účetnictví. Její členové budou mít právo účastnit se zasedání správní rady. Do založení muzea plánuje město vložit deset milionů korun.

Kde muzeum přesně bude, zatím není jasné. Pražská koalice o jeho umístění diskutuje od loňských voleb. Při povolebních koaličních jednáních prosazovala Praha Sobě vznik muzea v bývalém Borůvkově sanatoriu v Legerově ulici, kde zemřeli Jan Palach a páter Josef Toufar. Spojené síly jej zase chtěly v podzemí bývalého Stalinova pomníku. Z druhé varianty už sešlo.