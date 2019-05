Pražští radní budou schvalovat vyšší nájmy v městských bytech

Praha - Radní hlavního města budou dnes schvalovat zvýšení nájmů v bytech vlastněných magistrátem nebo úpravu designu značení na zastávkách MHD. Na programu je také vyhlášení výběrového řízení na ředitele Lesů hlavního města nebo výroční zpráva městské firmy Kolektory Praha.

Praha v případě schválení návrhu radního Adama Zábranského (Piráti) zruší slevy na nájemné u smluv na byty vlastněné magistrátem, které město zavedlo v roce 2012. Tehdejší vedení využilo možnosti zvýšit nájemné o maximální možnou míru, zároveň však poskytlo nájemníkům slevu tak, aby nájemné zůstalo na původní výši. Zvýšení se má týkat 2326 bytů a zvedlo by příjmy do městské pokladny o zhruba tři miliony korun. Například na Starém Městě by v bytě 3+1 nájem vzrostl z necelých osmi na téměř 11 tisíc korun, na Černém Mostě pak ze zhruba 5600 korun na 6800.

Na programu radních je také záměr přidělit zakázku na novou podobu označníků na zastávkách MHD studiu Artěl, které vyhrálo designovou soutěž. Rada bude schvalovat i vypsání výběrového řízení na ředitele Lesů hlavního města, umisťování dalších stolků a židliček na prostranství ve městě nebo výsledek hospodaření firmy Kolektory Praha, která má na starosti kolektorovou síť v metropoli.