Pražští lesníci plánují na jaře vysadit asi 150.000 sazenic stromů

Praha - Pražští lesníci plánují letos na jaře vysadit asi 150.000 sazenic stromů. S výsadbami by měli začít na začátku dubna. Nejvíce nových stromů přibyde stejně jako loni v novém lese Lítožnice, který vzniká mezi městskými částmi Běchovice, Dubeč a Koloděje. ČTK to sdělila mluvčí městské organizace Lesy hlavního města Prahy (LHMP) Petra Fišerová. Za celý loňský rok LHMP do pražských lesů vysadily asi 220.000 sazenic.

Pracovníci LHMP v jarních měsících osází původně zemědělské plochy o rozměru zhruba 9,9 hektaru. Nově na nich poroste asi 98.000 stromů převážně listnatých druhů. Lesníci pro výsadbu v lesích na území metropole volí v posledních letech především duby. Jejich sazenice jsou v nové výsadbě zastoupeny zhruba z 50 procent. Doplněné jsou zvláště sazenicemi buků, lip a dalších listnáčů.

Nejvíce se bude letos na jaře sázet na pozemcích v blízkosti přírodní památky Lítožnice na východě Prahy. Nově zalesnit by se tam mělo pět hektarů bývalých polí. Loni tam lesníci na podobně velké ploše vysadili 91.405 nových stromů. V budoucnu by měl tento zelený pás pomoci odstínit provoz na plánovaném úseku okruhu kolem Prahy od stávající zástavby.

Pokračovat se bude také v rozšiřování parku Na Musile v Kunraticích a parku U Čeňku v Dolních Počernicích. V krajinném parku Na Musile, který vzniká mezi Kunra­tickou spojkou a Vídeň­skou ulicí, bude park s lesem, louka­mi, vodními prvky a parkový­mi cestami o?cel­kové velikosti 13,5?hektaru. V letech 2020 a 2021 tam vzniklo asi 6,1 hektaru nového lesního porostu. Park U Čeňku začal pražský magistrát budovat v roce 2015 a rekreační zóna o rozloze 45 hektarů byla o tři roky později otevřená. Nyní se park rozrůstá směrem k zástavbě v Dolních Počernicích.

Zalesňovat se budou rovněž uvolněné paseky v Kunratickém a Milíčovském lese, v Chuchelském háji a v dalších lesních porostech v metropoli. Tam by mělo přibýt zhruba 57.000 sazenic, díky nimž zaniknou holiny vzniklé mimo jiné odstraněním stromů napadených kůrovcem.

V Praze je přibližně 5000 hektarů lesů včetně soukromých, což je asi deset procent z celkové rozlohy města. Asi 2900 hektarů lesů je v majetku české metropole. Největším pražským lesem v majetku hlavního města je Kunratický na ploše 284 hektarů. Zhruba o 30 hektarů menší je Divoká Šárka, která zároveň patří mezi chráněná území.

O lesy se v Praze stará organizace Lesy hlavního města, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je hlavní město. Společnost vznikla v roce 1992 a nyní se stará i o zahrady, parky a vodní toky v metropoli.