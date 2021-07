Pražský výběr 18. srpna koncertem oslaví 30 let odchodu sovětských vojáků

Praha - Skupina Pražský výběr oslaví 18. srpna koncertem na Křižíkově fontáně na pražském Výstavišti 30 let odchodu sovětských vojáků z bývalého Československa. Spolu s hudebníky Michaelem Kocábem a Michalem Pavlíčkem na jedinečné akci s pracovním názvem ...a nikdy více vystoupí i Český národní symfonický orchestr (ČNSO), který přijede z New Yorku dirigovat Steven Mercurio. Zazní originální symfonické verze hitů Pražského výběru. Jako host zazpívá písničkář Xavier Baumaxa. ČTK o tom za pořadatele informoval David Gaydečka.

"Celá akce vzniká poměrně spontánně, neboť se všichni zúčastnění účinkující, spoluorganizátoři i partneři akce shodli na tom, že by byla škoda, aby to radostné kulaté 30. výročí zůstalo bez pořádné oslavy, a to zejména kvůli pandemii, která měla negativní vliv na realizaci akcí v první polovině roku," uvedl Gaydečka.

Sovětská vojska zůstala v Československu po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Sovětští vojáci byli koncem 80. let rozmístěni v 67 posádkách v českých zemích a 16 posádkách na Slovensku. Velitelství měla takzvaná Střední skupina vojsk právě v Milovicích. Okupaci ukončila dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR o odsunu sovětských vojsk, která byla podepsána 26. února 1990. Poslední transport se sovětskými vojáky a technikou opustil území republiky 21. června 1991 a o šest dní později republiku opustil i poslední sovětský voják - tehdejší velitel generál Eduard Vorobjov.

"Nikdo jiný se oslav odchodu sovětských vojáků neujal ani tehdy ani teď. Myšlenka akce je v tom, že svoboda není tomu národu a jeho vedení až tak drahá, aby udělali nějakou oslavu. Tak tomu bylo už v roce 1991, tak to uděláme zase my," řekl ČTK Kocáb, někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk.

Před třiceti lety se uskutečnil koncert k ukončení odchodu Sovětské armády v pražské Sportovní hale. Vystoupily na něm skupiny Nová růže, Lucie, Pražský výběr, pozvání přijal i americký zpěvák Frank Zappa.

Skupina poslanců části opozice chce uzákonit odchod sovětských vojsk jako významný den. V novele navrhla, aby se 27. červen připomínal nejen jako Den památky obětí komunistického režimu, ale také jako Den odsunu sovětských vojsk z Československa. Obdobná iniciativa vznikla také v Senátu. Podle Kocába by měl být tento den přímo státním svátkem a považuje za nepředstavitelnou ostudu, že tomu tak dávno není.