Pražský STAN změnil kandidátku, zmizela řada známých jmen

Praha - Pražská organizace hnutí STAN upravila kandidátku pro podzimní komunální volby na magistrát. Lídrem zůstává náměstek pražského primátora Petr Hlaváček, který nyní ve vedení města zasedá za TOP 09. V souvislosti s kauzou Dozimetr, v níž je obviněn bývalý předseda pražské organizace hnutí Petr Hlubuček, z kandidátky zmizela vedle něho i některá další výrazná jména. Patří mezi ně například Jana Plamínková, která Hlubučka nahradila v radě města, nebo starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Hlubuček byl původně na kandidátce třetí, Plamínková druhá a Hejma sedmý. Z první desítky kandidátky kromě nich zmizeli také starosta Ďáblic a nynější pražský zastupitel Miloš Růžička a bývalý místostarosta Prahy 4 Lukáš Zícha. David Kašpar, kterého v pondělí v souvislosti s kauzou Dozimetr odvolali zastupitelé Prahy 10 z pozice místostarosty Prahy 10, se posunul z desátého na 29. místo. Z posledního místa kandidátky odstoupil režisér Jan Hřebejk.

Hlaváček uvedl, že změny neznamenají nedůvěru v lidi, kteří již nekandidují. "My jsme tým sestavili do útoku, ne do obrany," řekl. Dodal, že nový tým vybral tak, aby adresoval všechna podstatná témata pro rozvoj metropole. "My tu změnu nabízíme a věříme, že to voliči uvidí," uvedl dále. Dodal, že hnutí mírně reviduje i dříve představený volební program tak, aby byl stručnější a srozumitelnější. "Ne že by byl špatný, ale je moc dlouhý," shrnul.

Dvojkou nové kandidátky se stala místostarostka Čakovic Kateřina Arnotová, která byla původně na čtvrtém místě. Na třetím místě je starosta Kolovrat Antonín Klecanda, na čtvrtém nezávislý kandidát a zakladatel platformy Donio David Procházka, na pátém socioložka Pavla Karmelitová, na šestém starosta Vinoře Michal Biskup, na sedmém zastupitelka Prahy 5 Zuzana Hamanová, na osmém poslanec a ředitel Pražského jara Roman Bělor, na devátém předsedkyně pražského mládežnického spolku STAN Arina Dolgopolova a na desátém starostka Klánovic Zorka Starčevičová.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v kauze označované jako Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v DPP více než desítku lidí, vedle Hlubučka také podnikatele Michala Redla, bývalého člena představenstva DPP Mateje Augustína a další členy vedení podniku, který jako největší městská firma provozuje MHD.

Hlaváček uvedl, že kvůli kauze spojené s pražskou organizací STAN vážně zvažoval odstoupení z kandidátky a jednou z podmínek jeho setrvání byla právě její úprava.