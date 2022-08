Pražský soud řeší případ mladíka obžalovaného z pokusu o vraždu a z loupeže

Praha - Soud začal projednávat případ osmnáctiletého Tadeáše Řeřichy z Prahy, který čelí obžalobě z pokusu o vraždu vrstevníka v Holešovicích a z loupeže v obchodním centru Harfa. Mladík už má v rejstříku trestů záznamy z dřívějška. Podle soudkyně nikde nepracuje, příležitostně užívá drogy a nebezpečnost jeho skutků postupně roste.

Řeřicha pobodal svého známého v noci na neděli 13. března v bytě v Přístavní ulici, kde byl na návštěvě. Po předchozí slovní i fyzické potyčce doběhl podle státní zástupkyně do kuchyně, kde si ze zásuvky vybral nůž s 21 centimetrů dlouhou a čtyři centimetry širokou čepelí. Ozbrojený se vrátil do pokoje a svého soka se zeptal "tak co uděláš teď"? Protivník ho shodil na zem, načež Řeřicha vstal a bodl soka do trupu. Zasáhl při tom játra, žlučovod i plíci. Napadený nezemřel jen díky lékařskému zákroku v motolské nemocnici.

Do obchodního centra se Řeřicha vydal loupit zhruba o měsíc dříve, 7. února. Přinesl si s sebou krátkou střelnou zbraň. Hodinu před půlnocí podle obžaloby pozoroval u vstupu do saunového světa dvojici recepčních, které počítaly tržbu. Po odchodu posledních zákazníků na ženy namířil zbraň a se slovy "naval prachy" chtěl přes pult sebrat obálku s penězi. Jedna z recepčních ale byla rychlejší a s tržbou utekla do zázemí. Řeřicha nabil zbraň, donutil tak odstoupit druhou z žen a zpod pultu vzal pouzdro se zhruba 12.000 korunami. Poté utekl.

Řeřichův obhájce dnes u pražského městského soudu avizoval, že mladík by měl zájem uzavřít dohodu o vině a trestu. Usiluje o překvalifikování pokusu o vraždu na těžké ublížení na zdraví. Soud mu dal k jednání se státní zástupkyní prostor do 1. září, kdy chce kauzu uzavřít. Při dnešním hlavním líčení tak rozhodl pouze o tom, že Řeřichu ponechá ve vazbě, protože hrozí, že by se skrýval před spravedlností nebo pokračoval v páchání trestné činnosti. Řeřicha si proti rozhodnutí nepodal stížnost.

K trestnímu řízení se vedle dalších poškozených připojila i pojišťovna, která vyčíslila náklady na léčbu zraněného muže na částku přesahující 2,3 milionu korun.