Pražský půlmaraton se místo tradičního března poběží v září

Praha - Pražský půlmaraton se kvůli koronaviru nepoběží v tradičním termínu na konci března, ale v neděli 5. září. V tiskové zprávě o tom dnes informovali pořadatelé seriálu RunCzech. Maraton v Praze zatím nadále plánují na obvyklý termín na začátku května. Hledají cesty, jak by bylo možné ho uspořádat bezpečně.

Půlmaraton by se měl nově uskutečnit o stejném víkendu jako Grand Prix na 10 kilometrů a ženský běh na 5 kilometrů, které budou na programu v sobotu 4. září. Stejný model plánovali pořadatelé už loni, kdy museli půlmaraton v březnu odložit na poslední chvíli. Nakonec se ale tradiční pražské závody nepodařilo uspořádat vůbec. Na začátku září byl v Praze pouze půlmaraton pro elitní závodníky.

V případě maratonu v Praze, který by měl být 2. května i mistrovstvím republiky v této disciplíně, požádali pořadatelé o trpělivost. "Jsme v kontaktu s lokálními i mezinárodními autoritami, jednáme s World Athletics, Českým atletickým svazem, Národní sportovní agenturou, hygienickými stanicemi, ministerstvem zdravotnictví a mnoha dalšími. Snažíme se společně najít cestu, jak uspořádat bezpečný závod i v této době. My věříme a prosíme vás, věřte s námi," uvedl šéf společnosti RunCzech Carlo Capalbo. Ve hře je testování všech účastníků na koronavirus a rozdělení startu do několika vln.

Nové registrace ještě RunCzech nespustil, ale tisíce lidí jsou na půlmaraton i maraton v Praze přihlášeny díky převedení startovného z loňských zrušených závodů. Na půlmaraton v Praze bylo loni přihlášeno více než jedenáct tisíc běžců a na maraton přes devět tisíc. Devadesát procent z nich zvolilo převod na letošek. Zhruba polovinu přihlášených tvoří cizinci. Pokud někomu z přihlášených zářijový termín nevyhovuje, může si převést registraci na rok 2022.

Před prázdninami RunCzech obvykle pořádá ještě půlmaratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci. Jejich organizace by byla i v případě pokračujících omezení jednodušší díky nižší kapacitě.

Loni se z městských půlmaratonů uskutečnil jen ten v Ústí nad Labem. Těsně před říjnovými omezeními ještě RunCzech stihl uspořádat trailový závod v Liberci. Jinak se konaly jen mimořádné akce, jako byly závody na letištích nebo v pivovaru v Plzni.