Pražský primátor jednal s ministrem Tchaj-wanu o přímém letu do Tchaj-peje

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes po jednání s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wuem poděkoval Tchaj-wanu za spolupráci. Primátor s Wuem jednal mimo jiné o přímé lince mezi hlavními městy Česka a Tchaj-wanu. Hřib dále ministrovi předal pamětní minci s vyobrazením pražského orloje a vyjádřil podporu členství Tchaj-wanu ve Světové zdravotnické organizaci (WHO).

"Rád bych ocenil to, že z mého pohledu je Tchaj-wan jednoznačně mnohem spolehlivějším partnerem, než pro nás byla dříve strana Čínské lidové republiky," řekl pražský primátor. Uvedl, že Tchaj-wan Praze například daroval robotické paže a další vybavení pro střední odborné školy, které studenti těchto škol využijí při výuce, a společně se podílely na diskuzích a projektech.

Podle primátora Prahy spolu s Wuem projednávali i otázku přímého letu mezi českým a tchajwanským hlavním městem Tchaj-pejí. Přímé letecké spojení mezi metropolemi je podle Hřiba nyní stále v řešení. Jednání totiž ovlivnila pandemie covidu-19. Wu řekl, že Tchaj-wan "bude dělat vše pro to, aby se obnovily turistické kontakty a aby lidé mohli možnosti navštívit Českou republiku využívat".

Primátor Hřib rovněž vyjádřil podporu členství Tchaj-wanu ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). Odůvodnil to zejména tím, jak Tchaj-wan zvládl koronavirovou pandemii. To, že země ve světě nemohly těžit ze zkušeností Tchaj-wanu s vysoce infekčními nemocemi označil za nespravedlivé i Wu. "To, že jsme z takové mezinárodní organizace vyloučeni je velmi nespravedlivé vůči obyvatelům Tchaj-wanu, ale stejně tak je to nespravedlivé i pro ostatní země, které by měly možnost těžit ze zkušeností Tchaj-wanu," řekl ministr.

Čína, která Tchaj-wan považuje za svou součást, protestovala proti tomu, aby ČR tchajwanské ministry oficiálně přijala. Silně se už loni stavěla proti návštěvě české delegace na Tchaj-wanu. Hrozila politickými i hospodářskými sankcemi. Kritiku zopakovalo čínské velvyslanectví v Praze i v úterý a dnes.