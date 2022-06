Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro uprchlíky ve Vysočanech

Praha - Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech. Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu do jiných méně vytížených krajů. Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, a to dokud vláda nepředstaví systém přerozdělování uprchlíků, nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji. Po dnešním jednání magistrátního krizového štábu to oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ČTK zjišťuje.

"Kapacity v Praze jsou dávno překročeny. Jediný manažerský nástroj, který nám zbývá, je zavřít KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) a přesměrovávat uprchlíky do jiných krajů, kde ta kapacita ještě je," řekl Hřib.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Hřib vytkl vládě, že nepřipravila systém přerozdělování uprchlíků. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.