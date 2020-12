Pražský magistrát převzal od skautů betlémské světlo

Praha - Skauti dnes před budovou magistrátu na Mariánském náměstí předali pražskému radnímu Vítu Šimralovi (Piráti) plamínek betlémského světla. Magistrát nyní rozveze světlo například do domovů pro seniory. Skautští kurýři tento novodobý symbol Vánoc rozváželi po hlavním městě historickou tramvají. Betlémské světlo převzali skauti na hraničním přechodu s Rakouskem. Kvůli pandemii nemoci covid-19 letos světlo Pražanům k dispozici ve foyer magistrátu nebude. Pro betlémské světlo si na nádraží v Liberci přišly desítky lidí.

"Hlavním tématem roku 2020 byla bezpochyby pandemie koronaviru, která zasáhla životy nás všech. Zpomalme a mysleme více na své a zdraví našich blízkých. Využijme vánoční čas ke chvilkám klidu a rozjímání," uvedl Šimral.

Plamínek z Betléma nyní poputuje do několika pražských domovů pro seniory, například na Chodově, v Krči, Malešicích nebo na Zahradním Městě.

Putování Betlémského světla je novodobý vánoční zvyk. Jeho historie sahá do roku 1986, kdy byl plamínek v rámci dobročinné akce poprvé převezen před svátky z místa narození Ježíše Krista v Betlémě až do Rakouska. Odtud jej skauti každoročně rozvážejí dále po celé Evropě.

Pro betlémské světlo si na nádraží v Liberci přišly desítky lidí

Do krajského města světlo naděje dorazilo krátce před 14:00 rychlíkem Ještěd od Pardubic, už dopoledne si mohli své lampy zapálit lidé třeba v Doksech nebo České Lípě. V Liberci čekali na světlo také skauti, kteří ho tradičně rozvážejí dál, do kostelů a míst, kam třeba ani koleje nevedou. Betlémské světlo putuje Evropou každoročně o Vánocích od roku 1986. Myšlenka se zrodila v Rakousku.

V Česku se letos koná 30. ročník, z původních sedmi vlaků světlo rozváží již 62 na 765 nádraží. Kvůli koronavirové pandemii je ale letos situace jiná než v letech předchozích. Kvůli bezpečnostním opatřením musela skautská střediska omezit některé akce. "Přesto jsme přesvědčeni, že se světlo dostane ke všem, kteří si bez něj nedokážou vánoční svátky představit," řekl ČTK předseda Krajské rady Junáka v Libereckém kraji Lukáš Malý. Betlémské světlo se podle něj většinou bude rozdávat pod širým nebem, a tak by se nemělo shlukovat mnoho lidí.

Pro věřící je betlémské světlo symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. V Česku se o jeho šíření od začátku starají skauti a skautky. Mezi těmi, kdo dnes v Liberci na příjezd světla čekali, byl i skaut Adam Jožák z Hejnic. Vybaven byl hned několika lampami. "To kdyby nám to náhodou zhaslo, tak ať máme několik rezervních," řekl ČTK. S kamarádem odváželi světlo do Hejnic, kde si pro něj budou moci lidé od nedělního rána přijít do poutní Baziliky Navštívení Panny Marie.

Světýlko si dnes z libereckého nádraží už poosmé odnášel administrátor Římskokatolické farnosti Dlouhý Most Michal Olekšák. "Lidé si pro světlo budou moci přijít dnes do kostela do Křižan a v neděli a na Štědrý den do kostela v Dlouhém Mostu. Tím, jak bude málo půlnočních bohoslužeb, tak aspoň tímhle chceme lidem tu radost z Vánoc nějakým způsobem umožnit," řekl ČTK. Světýlko je podle něj pro lidi nadějí. "A já si myslím, že právě naděje je to, co letošní Vánoce nejvíc potřebují," dodal duchovní.