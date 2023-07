Pražský koncert Depeche Mode za nadšení lidí vyvrcholil písní Personal Jesus

Praha - Dnešní koncert britské kapely Depeche Mode v Praze Letňanech, na který podle pořadatelů dorazilo přes 60.000 fanoušků, vyvrcholil písní Personal Jesus z alba Violator z roku 1990. Ještě před tím diváci aplaudovali v přídavku dalším hitům Just Can't Get Enough z debutové desky Depeche Mode Speak & Spell a Never Let Me Down Again pocházejícímu z jejich úspěšného alba Music for the Masses.

Koncert, který provázela rozsáhlá dopravní opatření, začal písní My Cosmos Is Mine z nového alba Memento Mori. Těsně před začátkem se spustil silný déšť, který částečně promáčel plochu k stání a před kterým lidé hledali úkryt pod tribunami. Koncert kvůli tomu začal se zpožděním.

Také další píseň Wagging Tongue byla z nového alba, které již Depeche Mode propagují bez klávesisty Andrewa Fletchera. Jeden ze zakládajících členů skupiny zemřel loni v květnu v 60 letech. Prvním starším hitem, který početní příznivci přivítali velkým aplausem, byla píseň Walking in My Shoes z alba Songs of Faith and Devotion, od jehož vydání letos uplynulo 30 let.

Nadšenému obecenstvu, které znalo většinu písní, nabídli Depeche Mode nejúspěšnější skladby téměř ze všech svých alb. Například z nahrávky Construction Time Again, kterou před čtyřiceti lety začalo jejich temnější hudební období, zahráli skladbu Everything Counts. Nahrávku Violator označovanou za jednu z nejlepších, které skupina kdy vytvořila, reprezentoval také hit Enjoy the Silence. Songs of Faith and Devotion charakteristické prvními experimenty Depeche Mode s rockovou hudbou zastoupila skladba I Feel You.

Většinu písní odzpíval Dave Gahan, ale třeba interpretace akustické verze Strangelove se chopil kytarista a producent Martin Gore. Skladbu World in My Eyes věnovala kapela zesnulému Fletcherovi s tím, že šlo o jeho oblíbenou píseň.

V úloze prvního předskokana se představila domácí synthpopová formace Lakeside X. Trojice Janne Marvannen, Robert Broj a Igor Dvorský, která se loni čtvrtou řadovou deskou Love Disappears vrátila na scénu po více než jedenáctileté pauze, doplnila již dříve ohlášenou německou předkapelu Hope.

Evropskou část turné k aktuální desce Memento Mori zahájili Depeche Mode v polovině května dvěma koncerty v Amsterdamu. Zahraniční ohlasy v recenzích koncertů na evropských zastávkách píší o silně emotivním zážitku. Po více než dvou milionech prodaných vstupenek na Memento Mori Tour a vyprodaných koncertech v Severní Americe a Evropě oznámila kapela další termíny evropského turné v roce 2024. V pražské O2 areně vystoupí 22. a 24. února.