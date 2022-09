Pražský koncert americké zpěvačky LP zakončil její hit Lost on You

Praha - Koncert zpěvačky Laury Pergolizziové vystupující pod uměleckým jménem LP dnes ve vyprodaném pražském Foru Karlín zakončil její hit Lost on You. Vedle sedm let staré písně pojednávající o rozchodu zpěvačky s její přítelkyní tvořily polovinu programu skladby z aktuálního alba Churches, které rodačka z amerického Huntingtonu vydala loni v prosinci. Mezi 3000 diváky převládaly ženy a dívky.

Z alba Churches, které LP napsala společně se svými dlouholetými spolupracovníky Mikem Del Riem a Natem Campanym, zazněly hned v úvodu koncertu skladby When We Touch a Goodbye. Na desce se podílelo množství producentů, které LP označuje za své přátele. "Tvořit s nejlepšími přáteli je dar, který jsem nikdy nepovažovala za daný. Zároveň je pro mě skvělým zážitkem potkávat nové spolupracovníky naladěné na stejnou vlnu. Je to jako se zamilovávat. Neustále se zamilovávat a odmilovávat. Mám pocit, jako kdyby tohle byl základ života. A ačkoliv jde někdy o bolestivou zkušenost, nikdy bych neměnila," uvedla.

Hudebnice, která podle odborníků nabízí směs rocku, folku a popu postavenou na průzračném a hutném kytarovém zvuku s minimálním vkladem elektroniky, vedle starších písní No Witness, When We're High či Muddy Waters za doprovodu kapely zahrála nové skladby The One That You Love nebo How Low Can You Go. Nadšení diváci aplaudovali i akustické části koncertu.

Na závěr koncertu se přítomní dočkali hitu One Last Time, který příznivci LP mohli vidět jako videoklip s herečkou Jaime Kingovou známou ze snímků Pearl Harbor nebo Sin City - město hříchu. Poté si přítomní vytleskali přídavek, v němž se LP rozloučila písněmi Special a Lost on You.

LP se ve Foru Karlín představila na dvou koncertech v květnu 2019. Tehdy propagovala své album Heart To Mouth. První singl Girls Go Wild se stal jednou z nejhranějších skladeb v českých rádiích a byl mimo jiné nejhranějším italským rozhlasovým hitem roku 2019. V Praze LP poprvé vystoupila v roce 2017, kdy na dvou vystoupeních rozezpívala zaplněný klub Roxy.

Letos byla LP jedním z největších taháků hudebního festivalu Colours of Ostrava, který se konal v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Podle pořadatelů zpívala pro přibližně 40.000 lidí.Zpěvačka a skladatelka s italskými kořeny na svůj úspěch čekala 15 let. Její debutové album Heart-Shaped Scar vyšlo již v roce 2001, velké pozornosti však dosáhla až svou čtvrtou nahrávkou Lost On You. Do té doby se také živila psaním písní pro úspěšnější kolegy, mezi které patřili mimo jiné Backstreet Boys, Rihanna, Rita Ora, Leona Lewisová či Cher.