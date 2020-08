Pražský hrad do konce roku uvede již jen výstavu o Komenském

Praha - Na Pražském hradě se do konce letošního roku uskuteční již jen jedna výstava. Začne počátkem prosince v Jízdárně a bude se věnovat osobnosti a dílu učence, pedagoga a teologa Jana Amose Komenského (1592 až 1670). Výstavu připravuje Moravské zemské muzeum. Mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor ČTK řekl, že jiný výstavní projekt již na Hradě do konce roku nezačne, na příští rok se podle něj plánuje velká výstava o slovinském architektovi, který mimo jiné ovlivnil podobu Pražského hradu, Josipu Plečnikovi.

Do návštěvnosti Pražského hradu stejně jako dalších institucí zasáhl nouzový stav a koronavirová krize. Již v polovině května Hrad uváděl, že do té doby činil výpadek v příjmech kvůli uzavření Pražského hradu asi 115 milionů korun. Celkovou ztrátu bude znát až po skončení letní sezony. Pražský hrad patří mezi nejnavštěvovanější české památky. Ročně do jeho areálu přijde přes dva miliony lidí.

Na Pražském hradě je kromě stálých expozic jako je Obrazárna, Příběh Pražského hradu nebo Svatovítský poklad několik prostor pro krátkodobé výstavy. Ty se konají v Tereziánském křídle Starého královského paláce, v Císařské konírně, Jízdárně, příležitostně - a spíše dříve - se výstavy konaly i v Míčovně. Letohrádek královny Anny slouží výstavám jen v teplých měsících roku, protože se v něm netopí. Do 27. září v něm ještě potrvá výstava malíře Ivana Bukovského. Hrad své prostory pro výstavy v posledních letech často jen pronajímá či poskytuje organizátorům zvenčí.

"Příjmy z pronájmů výstavních prostor nám samozřejmě chybět budou, byť nejsou pro hospodaření Správy Pražského hradu stěžejní. Bedlivě ale sledujeme vývoj epidemiologické situace a budeme na něj reagovat podobně jako naši obchodní partneři. V současné chvíli ovšem nikdo nedokáže předjímat, jak se situace bude vyvíjet," sdělil ČTK Pastor. Již dříve uvedl, že jen od 1. do 20. srpna na Pražský hrad přišlo asi 46.000 platících návštěvníků, loni to za stejnou dobu bylo skoro 191.000 lidí.

Mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Javorová ČTK řekla, že výstava o Komenském začne v hradní Jízdárně 4. prosince. Bude se konat u příležitosti 350. výročí úmrtí této významné postavy české a evropské kulturní paměti. Základem expozice budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Představen bude i Komenského druhý život a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v uplynulých stoletích.