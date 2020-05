Pražský dopravní podnik začne s rušením koronavirových omezení

Praha - Pražský dopravní podnik od pondělí posílí provoz autobusů omezený od března kvůli epidemii nového typu koronaviru. Jezdit budou podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů, které jsou běžné v lednu a únoru. S omezeními se rozjede také lanová dráha na Petřín. Tramvaje se k poloprázdninovému režimu vrátí o týden později, od pondělí 18. května, kdy také začne jezdit víc příměstských vlaků. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) to uvedl na svém webu.

Podle ještě více omezených prázdninových jízdních řádů autobusy jezdí od soboty 28. března. Tramvaje se jimi řídí od 23. března, pro metro na lince B začaly prázdninové řády platit 18. března a na linkách A a C o den později. Provoz MHD za epidemie město omezilo kvůli poklesu počtu cestujících a také proto, že podniku chyběli zaměstnanci, kteří se například starají o děti kvůli zavřeným školám.

Provoz nyní DPP posiluje "v návaznosti na uvolňování mimořádných opatření souvisejících s pandemií covid-19 a postupný nárůst počtu cestujících," uvedl na webu. Provoz autobusů tak bude silnější zhruba o šest procent, tramvaje budou díky kratším intervalům jezdit častěji. Od pondělí 11. května už také tramvaje a autobusy nebudou automaticky zastavovat na zastávkách na znamení, lidé budou muset znovu předem o svém vystupování tlačítkem informovat řidiče.

Nezmění se ale omezení pro nastupování. Nadále bude možné jen prostředními a zadnějšími dveřmi u všech autobusů na městských linkách a u tramvají s výjimkou těch, které mají kabinu se samostatným vstupem. Nepojedou zatím ani školní spoje a nostalgická tramvajová linka číslo 23.

Lanovka na Petřín bude po pondělním obnovení provozu převážet maximálně 30 cestujících v jedné kabině a nebude zastavovat na Nebozízku. Lidé by měli lanovkou cestovat se zakrytými ústy a nosem a při čekání dodržovat dvoumetrové rozestupy. "V případě příznivého vývoje epidemiologické situace DPP počítá s průběžným navyšováním přepravní kapacity lanovky," uvedl podnik.

Na příměstských linkách budou od 18. května znovu jezdit i posilové vlaky S7 a S9, z Prahy do Řevnic, Českého Brodu a Lysé nad Labem se interval ve špičkách opět zkrátí z 30 na 15 minut, stejně jako v pracovní dny dopoledne mezi Prahou a Říčany. Obnoví se provoz městských vlaků S49 z Roztok u Prahy do pražské Hostivaře.

Od 25. května dopravní podnik předpokládá návrat do původního stavu před omezením u příměstských autobusových linek. O pět dní později by se měl obnovit provoz dočasně zrušených nočních víkendových vlaků z Prahy do Středočeského kraje v 02:30 a vyjet by měly také sezonní vlaky z Prahy do středních Čech. Obnovení vlaků i autobusů s vazbou na Středočeský kraj musí podle DPP schválit středočeský krizový štáb.