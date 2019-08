Pražský dopravní podnik testuje třetí hybridní autobus

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) má ode dneška na dva měsíce zapůjčený hybridní autobus Iveco, který bude testovat v běžném provozu. Zároveň od konce července stejným způsobem zkouší podobný vůz Solaris a na jaře otestoval kloubový hybrid Volvo. Jak dnes novinářům sdělili zástupci DPP, dosavadní testy v provozu potvrdily úsporu nafty, která má být zhruba čtvrtinová. V Praze podobné autobusy v běžném provozu nejezdí. Podnik plánuje příští rok na hybridní autobusy vypsat tendr.

DPP musí v rámci obnovy vozového parku každý rok koupit 100 až 120 autobusů. V příštím roce by jejich významnou část měly tvořit právě hybridní vozy, a to mimo jiné proto, že město se zavázalo snížit emise uhlíku o polovinu do roku 2030. Hybridy využívají kromě naftového pohonu elektromotor, který se nabíjí brzděním, a vzniklá energie je využívána při rozjezdu.

"Pro nás je hybridní pohon zajímavou přechodnou alternativou k elektrifikaci," uvedl ředitel DPP Petr Witowski. Dodal, že vhledem k vyšší pořizovací ceně musí vozy vykázat významnou úsporu paliva, aby se vyplatily. To je důvod testování. Jana Barchánek, který má v DPP autobusy na starosti, dříve uvedl, že naftové vozy podnik kupuje za zhruba 5,5 milionu korun a hybridní vyjdou podle odhadu asi o 70 procent dráž. Stejně jako paralelně testovaný autobus Solaris bude vůz Iveco jezdit postupně na linkách 213, 207, 175, 165 a 133.

Kromě metropole hybridní autobusy testuje například pardubický dopravní podnik. V minulosti je zkoušela Plzeň, úspora paliva ale nesplnila její očekávání. Zástupci DPP uvedli, že menší města mají proti Praze výhodu, že dosáhnou na evropské dotace. Jelikož Praha patří mezi nejbohatší regiony v EU, její možnost čerpání evropských peněz je omezená.

DPP provozuje téměř 1200 autobusů s průměrným stářím devět let. Nejdelší trasu má autobusová linka 177, bezmála 29 kilometrů. Náklady podniku na provoz autobusů v pražské integrované dopravy činí ročně skoro čtyři miliardy korun.