Pražskému letišti v pololetí vzrostl počet pasažérů na 7,84 milionu

Praha - Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo více než 7,84 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent. Nejvytíženější destinací byl tradičně Londýn. Zvýšil se i počet pasažérů na dálkových linkách. V tiskové zprávě to sdělilo letiště. Počet cestujících se na pražském letišti zvyšuje od roku 2013.

Meziroční nárůst počtu odbavených cestujících se tak zatím pohybuje na horní hranici očekávání letiště pro tento rok. "K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách, z toho jedné dálkové," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Provoz letiště podle něj zatím zásadně neovlivnilo odstavení letadel Boeing 737 MAX, které jsou mimo provoz od března.

V prvních šesti měsících pasažéři nejvíce využívali spojů z Prahy do Londýna. Na této trase se uskutečnilo i nejvíce letů, a to 95 týdně. Mezi nejoblíbenější destinace dále patřily Paříž, Moskva Amsterdam a Frankfurt. Největší nárůst cestujících letiště zaznamenalo na přímých linkách do Amsterdamu (meziročně o 30.000 cestujících), Antalye (přibližně o 26.000 cestujících ) a Dauhá (přibližně o 25.000 cestujících).

Počty odbavených cestujících rostly také na dálkových linkách, meziročně asi o desetinu. "Síť krátkých leteckých spojení po Evropě máme již velmi dobře pokrytou. Rozšiřování dálkových linek je proto důležitým bodem naší strategie rozvoje přímých leteckých spojení z Prahy," podotkl Řehoř. Nejvytíženější dálkovou destinací byla v prvním pololetí Dubaj s celkem 223.797 odbavenými cestujícími.

Letiště by tak podle dosavadních výsledků letos poprvé mělo překonat hranici 17 milionů odbavených cestujících za rok. Loni odbavilo rekordních 16,8 milionu pasažérů, což bylo o devět procent více.

Místa, kam se z pražského letiště létalo v roce 2018 nejčastěji:

TOP země podle odbavených cestujících:

1. Velká Británie 1 030 327 cestujících 2. Itálie 675 681 cestujících 3. Rusko 588 285 cestujících 4. Francie 567 988 cestujících 5. Německo 560 010 cestujících

TOP destinace (všechna pokrytá letiště) podle odbavených cestujících:

1. Londýn 661 289 cestujících 2. Paříž 439 455 cestujících 3. Moskva 409 546 cestujících 4. Amsterdam 357 254 cestujících 5. Frankfurt 261 172 cestujících

TOP destinace podle počtu týdenních frekvencí:

1. Londýn až 95 letů/týden 2. Moskva až 63 letů/týden 3. Paříž až 58 letů/týden 4. Amsterdam až 54 letů/týden 5. Varšava až 51 letů/týden