Pražské zoo se během necelého měsíce narodila čtyři hříbata koně Převalského

Praha - V chovné stanici pražské zoologické zahrady v Dolním Dobřejově na Benešovsku se během necelého měsíce narodila čtyři hříbata koně Převalského. První přišlo na svět 16. dubna, druhé v sobotu a dvě v pondělí. Podle chovatelů jde o tři klisničky a jednoho hřebečka. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoologické zahrady Lucie Dosedělová. Kůň Převalského je jediným divokým druhem koně, který přežil do současnosti. Jednou z institucí, která se o jeho záchranu zasloužila, je právě pražská zoo. Zahrada chystá v Troji přestavbu jejich výběhů a stájí, po dobu zhruba dvou let tak budou v areálu chybět.

"Boom hříbat v Dolním Dobřejově vrcholí v době, kdy chystáme přestavbu jejich výběhů a stájí v areálu zoo v Troji, a kdy se tak do Dobřejova stěhují ´trojští´ převaláci," uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Podle něj je to první etapa proměny takzvaných plání, tedy prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, které budou v budoucnu věnovány výhradně asijské fauně a po dokončení nabídnou mimo jiné expozici nosorožců indických. U výběhů koní Převalského bude po dokončení k dispozici i nová expozice představující drobnější mongolskou faunu, doplnil Bobek.

"I když po dobu zhruba dvou let návštěvníci neuvidí koně Převalského v areálu zoo v Troji, určitou náhradou jsou pražské Dívčí hrady, kde se v téměř dvacetihektarové ohradě prohánějí čtyři klisny koně Převalského," připomněl. Do výběhu je tam chovatelé vypustili letos v dubnu. Smyslem projektu je podle Bobka to, aby koně Převalského vypásali vysazený travní porost. Chovatelé tak chtějí obnovit stepní společenstva.

"Jedná se rovněž o oživení této historicky významné a známé lokality Dívčích hradů známé z legendy o dívčí válce. Pro nás je také důležité to, že tu bude další skupina koní, která se bude rozmnožovat," řekl už dříve Bobek. Oblast by proto v budoucnu kromě čtyř klisen měl obývat také hřebec a případně i jejich mláďata.

Pražská zoo chová koně Převalského od roku 1932, první mládě se narodilo o dva roky později a do současnosti jich tam přišlo na svět více než 230. Od roku 1959 pro ně vede Mezinárodní plemennou knihu a od roku 2011 organizuje transporty koní do Mongolska, kde se tento druh vyskytuje přirozeně.