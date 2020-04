Pražské VŠ čekají asi desítky studentů, podobně jako před týdnem

Praha - Počet příchozích studentů v pražských vysokých školách je dnes podobný nebo jen mírně vyšší než před týdnem, kdy se částečně otevřely studentům posledních ročníků. Rozhodnutí vlády o jejich omezeném zpřístupnění všem studentům dnes situaci moc nezměnilo. Školy očekávají nanejvýš desítky lidí. Stále platí, že výuka pokračuje především na dálku. Posluchači mohou chodit na individuální konzultace nebo se účastnit například laboratorních prací pro maximálně pět osob. Některé školy či fakulty tento týden nabízí aktivity stále jen pro studenty posledních ročníků a na další se teprve připravují. Vyplývá to z vyjádření zástupců škol, které oslovila ČTK.

Řádově desítky studentů očekává například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT). Podle jejího mluvčího Michala Janovského by mělo by jít hlavně o doktorandy, kterých se týkají individuální laboratorní práce. Vyučující budou nabízet konzultace a laboratorní výuku pro vždy nanejvýš pětičlenné skupiny i pro studenty nižších ročníků. Výuka ale dominantně pokračuje v distanční podobě, řekl Janovský.

Škola podle něj kontroluje vstup turnikety, studenti musí podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. V každé místnosti se povede evidence přítomných studentů. Na chodbách platí zákaz shromažďování, v místnostech je dostupná desinfekce a dbá se na zvýšená hygienická opatření, jako nošení ochranných pomůcek nebo větrání, dodal mluvčí.

K životu se velmi pomalu probouzí také kampus České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). "Studenti v malém množství využívají možnosti přijít na konzultaci nebo zkoušku a je možné je zahlédnout, jak čekají před fakultami na své vyučující, kteří si je zde vyzvedávají a mimo jiné kontrolují jejich čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Jedná se ale skutečně o jednotky případů," řekla mluvčí školy Karla Mráčková.

Vysoká škola ekonomická (VŠE) proti minulému týdnu režim zatím nemění, tudíž podle mluvčí Martiny Mlynářové neočekává ani příchod většího počtu studentů. "Minulý týden školu navštívily jednotky studentů, a to za účelem zapůjčení objednaných knih v knihovně či vrácení knih do biblioboxu. V tomto týdnu bude situace obdobná," řekla mluvčí. Prezenční konzultační hodiny zůstávají ve škole zrušeny. "Škola má třináct a půl tisíce studentů, kdyby všichni (nebo i jen část z nich) přišli na konzultace nebylo by to momentálně žádoucí," dodala Mlynářová.

Větší množství lidí než před týdnem neočekávají ani Evangelická teologická fakulta (ETF UK) či Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (KTF UK). Prezenční výuka se neobnovila a fakulta doporučuje studentům využívat jen individuální konzultace, řekl proděkan ETF UK Ladislav Beneš. "Na základě posledních uvolnění restriktivních opatření jsme pouze rozšířili možnosti výpůjčky naší knihovny," dodala proděkanka KTF UK Marie Opatrná. Již v pátek z dopisu rektora Tomáše Zimy fakultám vyplynulo, že všechny části UK se v omezené míře otevřou studentům všech ročníků až od pondělí 4. května.