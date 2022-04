Pražské uprchlické centrum je nově ve Vysočanech, přesun byl bez problémů

Praha - Pražské asistenční středisko pro uprchlíky z Ukrajiny je od dnešního rána v budově u metra Vysočanská, kam se přesunulo z Kongresového centra Praha (KCP). Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka řekl ČTK, že stěhování se obešlo bez komplikací a centrum od rána bez problémů funguje. Mluvčí dodal, že přes Velikonoce, kdy se očekává menší nápor lidí, ještě personál doladí provozní detaily. Budovu městu zdarma poskytla firma Central Group.

Fotogalerie

"První desítky lidí, kteří sem přišli, se odbavují standardním způsobem. Objevují se jenom drobnější zádrhele, kdy zjistíte, že zábrana, kterou jste dali na jedno místo, potřebuje trošku posunout," řekl Kavka. Tyto detaily chtějí hasiči upravit přes svátky. Asistenční centrum nabízí příchozím pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním.

Město centrum v KCP uzavřelo ve středu v 17:00, následně pracovníci odbavili čekající uprchlíky a přes noc hasiči dokončili stěhování. Na tom se podle Kavky podílely desítky lidí a přesun ulehčil fakt, že nebylo nutné stěhovat nábytek ani žádné větší zařízení. "Asi největší oříšek, jestli se to tak dá říct, bylo zásobování, to znamená voda a potraviny, které poskytujeme lidem, kteří tu tráví víc času, což jsou ti, kteří čekají na ubytování," vysvětlil. Hasiči prostory ve vysočanské budově připravovali několik dní před finálním přestěhováním.

Mluvčí doplnil, že dnes ráno dorazil obdobný počet lidí, jaký chodil do KCP. Pokud by někteří Ukrajinci o přesunu nevěděli a zamířili do původního centra, do nového je podle něj navedou nápisy i pracovníci na místě. "Jsou tam případně k dispozici i autobusy, které by je převezly," dodal. Jako jediný provozní problém nové lokality pak uvedl menší počet parkovacích míst. "Zvykli jsme si na velké parkoviště před Kongresovým centrem," řekl. Dodal, že Ukrajinci by do centra měli jezdit metrem a přizpůsobit se bude muset i personál.

Důvodem stěhování střediska byly již nasmlouvané akce v KCP včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Kapacita je ve Vysočanech oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam může být odbaveno až 2700 lidí. To by podle vedení města mělo stačit, protože v poslední době se denní počet uprchlíků odbavených v centru pohybuje mezi 500 a 1000 lidmi. Na začátku války obsloužilo i 3000 a více lidí denně. Rekordním dnem byl 9. březen, kdy to bylo 3667 uprchlíků.

Společnost Central Group poskytla městu bývalé sídlo Komerční banky bezplatně a uhradí i náklady na vytápění a elektřinu. Následně plánuje firma podle úterního vyjádření svého ředitele Dušana Kunovského budovu nabídnout Praze 9 pro školské účely. V budoucnu ji chce zbourat a na jejím místě postavit byty.

Pražské centrum, které funguje i pro Středočeský kraj, podle údajů hasičů odbavilo od začátku války na Ukrajině přes 70.000 osob. Část z lidí kvůli nedostatku ubytování míří z pražského střediska do jiných krajů. Podle údajů ministerstva vnitra získalo zatím v hlavním městě pobytové oprávnění asi 68.000 ukrajinských uprchlíků.