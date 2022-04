Pražské uprchlické centrum bude od čtvrtka ve Vysočanech

Praha - Pražské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny bude od čtvrtka v budově firmy Central Group u metra Vysočanská, kam se přesune z Kongresového centra Praha (KCP). Novinářům to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ředitel Centra Group Dušan Kunovský dodal, že po skončení činnosti centra chce firma objekt poskytnout Praze 9 pro účely vzdělávání.

Hasiči postupně stěhují vybavení již několik dní. Ve středu v 17:00 podle Hřiba skončí provoz v Kongresovém centru a ve čtvrtek v 08:00 se již středisko otevře ve Vysočanech. Společnost Central Group poskytla městu bývalé sídlo Komerční banky bezplatně a uhradí i provoz, který podle Kunovského za zatím uzavřenou smlouvu na půl roku vyjde na sedm milionů korun. "Když bude potřeba, tak to samozřejmě prodloužíme," dodal.

Důvodem stěhování jsou již nasmlouvané akce v KCP včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii. Kapacita bude ve Vysočanech oproti KCP asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až 2700 lidí. Podle primátora Hřiba by to s ohledem na nynější počty odbavených uprchlíků, kterých je v poslední době mezi 500 a 1000 denně, mělo stačit. Na začátku války centrum obsloužilo i 3000 a více lidí denně. Rekordním dnem byl 9. březen, kdy to bylo 3667 uprchlíků. Asistenční centrum nabízí příchozím pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním.

Poté, co nebude asistenční centrum potřeba, hodlá firma vysočanskou budovu poskytnout Praze 9 ke školským účelům. V budoucnu pak společnost plánuje areál zbořit a na jeho místě postavit rezidenční komplex. Central Group podle svého ředitele také poskytla prostory organizaci Post Bellum pro vzdělávání dětí z Ukrajiny a finančně přispěla Nadačnímu fondu pro zdraví dětí na bezplatnou zdravotní péči ukrajinských žen a dětí.

Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil uvedl, že uprchlíci provizorně ubytovaní v tělocvičnách se postupně přesouvají do jiných míst, například domácností, ubytoven či hotelů. Do tělocvičen a dalších provizorních prostor již 14 dní hasiči uprchlíky neumisťují. Nyní je v nich podle něj ubytováno 279 lidí a číslo se dál snižuje, na začátku to bylo asi 700 uprchlíků.

V centru se v neděli podle policie objevilo více mladých mužů, kteří v republice pobývali už před vypuknutím války a neměli vyřešen pobyt. "Přicházejí občané Ukrajiny, kteří se na území ČR zdržovali i před dobou, než byl vyhlášen tento stav, a nemají splněnou oznamovací povinnost," řekl ředitel pražských policistů Petr Matějček. Policisté tyto Ukrajince podle něj registrují, ale řeší s nimi i nesplnění oznamovací povinnosti. Jinak 85 procent klientů centra podle Hřiba tvoří ženy a děti.

Pražské centrum, které funguje i pro Středočeský kraj, v pondělí podle údajů hasičů odbavilo 1023 osob a pro 78 z nich zajistilo ubytování. O víkendu byly denní počty asi poloviční. V pondělí je podle Prudila nápor obvykle největší a v dalších dnech čeká opětovné snižování. Celkem centrem od začátku konfliktu prošlo 70.626 osob. Část z lidí kvůli nedostatku ubytování míří z pražského střediska do jiných krajů. Podle čísel ministerstva vnitra získalo zatím v hlavním městě pobytové oprávnění asi 67.000 ukrajinských uprchlíků.