Praha - Po zimní přestávce v sobotu vyplují na Vltavu v Praze čtyři sezonní přívozy a spolu s celoročními linkami tak opět bude v provozu sedm z osmi pražských přívozů. Přívoz, který jezdí na Berounce mezi Černošicemi a Kazínem, vypluje 1. června. Určité změny proti loňskému roku doznal přívoz linky P7, spojující Holešovice a Karlín. Jeho provoz bude od května do srpna prodloužen do 22:00 a na jeho trase bude jezdit větší plavidlo, které usnadní i přístup cyklistům a lidem s kočárky. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje MHD hlavního města.

Lodní spoje jsou zařazeny do Pražské integrované dopravy (PID), platí na nich tedy její veškeré jízdní doklady. Provoz podle tarifu PID bude i na lince P5 mezi Císařskou loukou, Výtoní a Smíchovem, kterou po ukončení jejího provozu loni v říjnu nahradil přívoz nazvaný Vyšehrad. Jízdenky MHD na něm ale neplatily, cestující starší 15 let cesta vyšla na 30 korun, děti a senioři dali o deset korun méně. Nyní bude přívoz opět uznávat běžné jízdenky pražské MHD a jeho celotýdenní provoz bude začínat v 08:00. Jako posilová loď na lince bude jezdit malý vltavský člun.

Naopak provoz přívozu na lince P3 mezi Lihovarem a Veslařským ostrovem bude začínat o hodinu později než loni, tedy v 07:00. Důvodem je podle Drápala to, že v časných ranních hodinách o něj nebyl velký zájem.

Pražské přívozy jsou alternativou povrchového cestování mezi oběma vltavskými břehy, zejména tam, kde nevedou mosty, a letos je mohou lidé využívat 15. sezonu. V loňském roce pražské přívozy přepravily podle Drápala rekordních 1,17 milionu lidí, přičemž více než desetina cestovala s jízdním kolem. "Nutno však poznamenat, že téměř polovina těchto počtů souvisí s bezplatnou náhradní dopravou za zřícenou trojskou lávku a uzavřené pěší lávky výtoňského železničního mostu," doplnil mluvčí.

Místo trojské lávky, která se zřítila v prosinci 2017, zdarma funguje přívoz linky P8 mezi Císařským ostrovem a Trojou. Jeho provoz může být podle Drápala ale častěji než u jiných přívozů omezován kvůli nesplavnosti Vltavy, která není v těchto místech na provoz lodí uzpůsobena. Radí proto lidem, aby si aktuální stav provozu přívozu ověřili na telefonním čísle 605 577 838, infolince PID 234 704 560 nebo na www.pid.cz.