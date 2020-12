Pražské podniky v naprosté většině opatření dodržely

Poslední hosté opouštějí 9. prosince 2020 známou pivnici U Medvídků v Praze. Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí nově zavírat nejpozději ve 20:00, a to včetně výdejních okének. Jde o vládní nařízení vyhlášené v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru.

Poslední hosté opouštějí 9. prosince 2020 známou pivnici U Medvídků v Praze. Bary, restaurace a další stravovací zařízení musí nově zavírat nejpozději ve 20:00, a to včetně výdejních okének. Jde o vládní nařízení vyhlášené v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Povinnou zavírací dobu ve 20:00 dnes v Praze nerespektovaly nejméně dvě restaurace. Jednou z nich byla smíchovská tankovna U Zlatého Jelena, druhou restaurace Šeberák v Kunraticích, odkud většina hostů odešla po příjezdu policie. Do tankovny přijeli kolem půl desáté policisté také a podle provozního podniku hosty vykázali. V centru hlavního města restaurace a hospody zákaz otevření po 20:00 podle zpravodaje ČTK respektovaly. O omezení otevírací doby restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení rozhodla vláda v pondělí. Reagovala na podle ní častá porušování protiepidemických opatření v tomto odvětví. Od minulého čtvrtka mohly mít restaurace otevřeno až do 22:00.

Podle číšníka smíchovské tankovny U Zlatého Jelena bylo v restauraci před 20:00 pouze několik hostů, a byl tak připraven zavřít. Provozní podniku Oldřich Tlustý ale na dotaz ČTK uvedl, že má informace, že se ještě nějací zákazníci v dalších hodinách objeví. Je připraven mít otevřeno nejenom dnes, ale i další dny minimálně do 22:00, jak ukládá třetí stupeň protiepidemického systému PES. V dalších dnech se plánuje spojit s iniciátory výzvy Chcípl PES a jednat také s právníky ohledně možností protestu. Je čas ukázat vládě drápky, řekl ČTK Tlustý.

Otevřeno zůstalo po 20:00 také v restauraci na pražském Šeberáku. Její provozovatelé na facebooku uvedli, že zavírat budou až ve 22:00. "Důvodem naší neposlušnosti je ztráta důvěry v naši vládu, která bez jasných, prokazatelných podkladů manipuluje s naší svobodou a našimi právy," napsali.

Kolem 20:00 přijelo k restauraci Šeberák několik policejních aut a policisté začali lidem domlouvat a vyzývat je k odchodu, řekl ČTK majitel restaurace Jakub Olbert. Většina hostů podle něj skutečně odešla, kolem 20:45 zůstaly obsazené jen tři stoly.

Policie dorazila i na Smíchov, řekl ČTK po 22:00 Tlustý. Policisté podle něj vykázali hosty, říkali jim podle něj, že už mají být dávno doma. Kromě zavírací doby restaurace podle něj dodržovala protiepidemická opatření, jako jsou maximálně čtyři lidé u stolu. "Myslím si, že to ti chlapi brali jako nucenou povinnost," dodal provozní. Nadále počítá s tím, že po schůzce s právníkem bude mít otevřeno po 20:00 i v dalších dnech.

Naprostá většina podniků v Praze ale svůj provoz uzavřela. V restauraci U Balbínů se obsluha hostům omlouvala, že musí zavírat. K protestu se nehodlá přidat ani hospoda U Pinkasů. "V tuhle chvíli, byť jsou pro nás ty nastavené podmínky zoufale neatraktivní, tak je hodláme respektovat," řekl ČTK za podnik Karel Doubek.

V centru Prahy viděl zpravodaj ČTK několik podniků, kde se krátce po 20:00 loučili s hosty, bylo ale jasné, že zavírají.

Na výzvu pivovaru Malý Janek z Jince na Příbramsku se dnes v ČR několik desítek podniků zapojilo do akce občanské neposlušnosti, měly otevřeno do 22:00 a vyvěsily státní vlajku. Výzva Chcípl PES měla ohlas zejména na Teplicku, kde zůstalo dnes po 20:00 otevřeno přes 20 restaurací, hospůdek a pivnic. Do pivovaru Malý Janek v Jincích, který nezavřel ve 20:00, dorazila večer policie. Podle provozního pivovaru Jiřího Janečka protest splnil účel.

Podle odhadů Českého svazu pivovarů a sladoven gastronomie letos přijde na tržbách až o 80 miliard korun. "Doposud měly podniky aspoň nějakou šanci, že si trochu vylepší bilanci v průběhu prosince a připraví se na tradičně nejslabší období začátku roku. To se ale bohužel nestane, protože omezení provozní doby do 20:00 znamená propad tržeb o desítky procent - tímto krokem přijdou znovu o možnost servírovat večeře," připomíná ředitelka Martina Ferencová. O stovky milionů korun týdně pak podle ní přicházejí také pivovary.