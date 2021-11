Pražské nemocnice přijaly pacienty s covidem-19 převážené z Brna

Zdravotníci v pražské Fakultní nemocnici Motol nakládají do sanitky pacienta s nemocí covid-19, který byl ve vážném stavu armádním vrtulníkem 25. listopadu 2021 transportován do Prahy z Brna.

Praha/Brno - Do pražských nemocnic dorazila většina z 19 pacientů s covidem-19, které zdravotničtí záchranáři převáželi z fakultních nemocnic v Brně. ČTK to zjistila od mluvčích nemocnic a zdravotnické záchranné služby (ZZS). Deset nemocných vezl dopoledne velkokapacitní vůz pražských záchranářů Fénix do FN Motol a FN Bulovka, dalších sedm převážely sanitky. Dva pacienty ve vážném stavu přepravuje vrtulník, první do Motola už dorazil, druhého čekají večer.

Kolona sanitek s 15 pacienty s covidem-19 vyrazila z brněnských fakultních nemocnic do Prahy kolem 10:00. "Deset pacientů z Fénixe předají záchranáři ve FN Motol a FN Bulovka v tomto pořadí a kolegové od Asociace samaritánů ČR dalších pět ve VFN," uvedla pražská zdravotnická záchranná služba. Prvních pět pacientů vyložili záchranáři podle mluvčí Pavlíny Dankové v Motole po poledni.

Dalších pět z Fénixe bylo vykládáno podle mluvčí Evy Libigerové kolem 13:00 na Bulovce. Po poledni postupně přijímali pacienty přivážené sanitkami Asociace samaritánů ČR podle mluvčí Marie Heřmánkové také ve VFN. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje na facebooku uvedla, že další dva pacienty, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci, převezla do VFN a Nemocnice Na Homolce. Plánované přijetí jednoho pacienta na ARO potvrdila ČTK mluvčí Homolky Martina Dostálová.

Video: Převoz pacientů s covidem z Brna do pražských nemocnic

25.11.2021, 11:00, autor: Lenka Horáková, zdroj: ČTK/Video

"O dalších možných hospitalizacích covid pozitivních pacientů jednáme s národním koordinátorem intenzivní péče (...) a situace může být v odpoledních hodinách už zase úplně jiná," napsala dopoledne ČTK. S transportem pacientů na umělé plicní ventilaci pomáhá také vrtulník ze základny Letecké záchranné služby z Líní u Plzně. Prvního pacienta v Motole předával kolem 13:00, dalšího tam podle vyjádření na twitteru čekají ve večerních hodinách.

Podle posledních dat je v nemocnicích 5886 pacientů s covidem-19, z nich 848 je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče (JIP). Kritická je situace zejména v moravských krajích. Podle dat o kapacitách zdravotní péče mají volnou jen asi čtvrtinu standardních lůžek. Ve Zlínském kraji je jich dostupných 27 pro covidové pacienty a devět s umělou plicní ventilací, v Olomouckém kraji 60 a sedm ventilovaných, v Moravskoslezském 113 a 25 ventilovaných a v Jihomoravském 216 a 21 ventilovaných. V celém Jihomoravském kraji je v nemocnicích 900 pacientů s covidem-19, což je z krajů nejvíc.

Podle ZZS jsou v posledních týdnech výrazně vyšší i počty převážených do nemocnice v Praze. Za listopad jich bylo více než 1700, což je více než dvojnásobek proti celému říjnu a trojnásobek proti září. Před rokem v listopadu jich bylo přibližně tisíc.

"Aktuální počty transportů do nemocnic jsou vysoké, oproti předchozím vlnám je ale patrné, že u očkovaných pacientů je průběh onemocnění podstatně méně závažný," uvedl ředitel ZZS Petr Kolouch.

Poprvé začali převážet pražští záchranáři pacienty s covidem-19 loni 12. listopadu, kdy transportovali deset pacientů z Benešova do Prahy. Za první pololetí letošního roku bylo hromadných převozů sedm. Pět desítek pacientů na jaře přepravovala letecká záchranná služba.

Nejvyšší počty pacientů byly v nemocnicích v polovině března. Hospitalizovaných s covidem-19 bylo přes 9500 a na JIP přes 2000. Současná rekordní čísla nově pozitivních osob se ale v nemocnicích podle odborníků teprve projeví zhruba za dva týdny. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý řekl, že očekává podobné počty pacientů v nemocnicích jako v jarní vlně, možná i vyšší. Ředitelé a primáři z nemocnic ale upozorňují na to, že personál je frustrovaný a současné vypětí snáší hůř než na jaře.