Praha - Pražské metro přepravilo loni 440,489 milionu cestujících, což bylo více než předloni. Důvodem navýšení byl menší počet rekonstruovaných eskalátorů než v předešlém roce. Stejně jako předloni nejvytíženější byla přestupní stanice Můstek mezi linkami A a B a nejvytíženější úsek byl na trase C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad. Vyplývá to z dopravní ročenky Technické správy komunikací (TSK), kterou má ČTK k dispozici. Metro má tři linky s 61 stanicemi a provozuje jej městská firma dopravní podnik (DPP).

V roce 2018 jelo metrem 430,919 lidí, což je o zhruba deset milionů méně. "Mírný růst počtu přepravených osob oproti roku 2018 vyplývá z nižšího počtu realizovaných výměn eskalátorů a oprav významných vestibulů, Karlovo náměstí," píše se v dokumentu.

Každý den se metrem přepravilo asi 1,45 milionu cestujících. Vozy metra najezdily za rok 60,894 milionu kilometrů. V obou případech je to meziročně více. Na trasách bylo ve špičce 103 souprav, nejvíce na lince C. Trasa C měla rovněž nejkratší interval a projelo ji nejvíce spojů, a to 672 denně.

Nejvytíženějším úsekem metra mezi Vyšehradem a I.P. Pavlova na trase C se denně svezlo 277.300 lidí. Nejvytíženější stanicí Můstek prošlo každý den 178.100 cestujících.

Loni byla například dokončena rekonstrukce vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí směrem na Karlovo náměstí. Vyměňovány byly pražce, kdy na lince C bylo vyměněno na tisícovku pražců. Na lince B byly v některých stanicích instalovány nájezdové rampy pro vozíčkáře, které vyrovnávají výškový rozdíl podlahy vozů a nástupišť a překlenují mezeru mezi nimi.

Pražské metro v roce 2019:

Počet linek 3 (A, B, C) Rozsah provozu denní cca 4:45 až 0:15 Provozní délka sítě 65,1 km Přepravených osob za den 1,454.240 Přepravených osob celkem 440,489.000 Stanic 61 Bezbariérových stanic 44 Průměrná vzdálenost stanic 1,122 km Průměrná cestovní rychlost 35,7 km/h Ujetých vozokilometrů za rok 60,894.000 Vlaků v provozu ve špičce 103 (A 26, B 38, C 39) Nejvíce spojů na lince Linka C (672 spojů/den) Nejkratší interval Linka C (1 min 55 sekund) Nejzatíženější úsek I.P.Pavlova-Vyšehrad (277.300 osob/den) Nejzatíženější stanice Můstek A/B (178.100 osob/den)

Zdroj: Technická správa komunikací (TSK)