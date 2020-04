Pražské městské části chtějí školky vesměs otevřít 25. května

Praha - Městské části v Praze vesměs plánují, že opět otevřou školky 25. května, kdy by mohly pro mladší děti znovu začít fungovat také základní školy. ČTK to dnes sdělili mluvčí radnic. Například Libuš však chce školky otevřít už 14. května, dřívější spuštění zvažuje i Praha 5. Radnice také podle vyjádření mluvčích čekají na doporučení ministerstva školství ohledně režimu, ve kterém budou školská zařízení fungovat. O otevření školek si na rozdíl od základních škol mohou radnice rozhodnout samy.

Starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09) na facebooku uvedl, že čtyři školky, které městská část spravuje, již byly dezinfikovány a personál se připravuje na dřívější otevření. Radnice tím podle něj chce vyjít vstříc rodičům, kteří se potřebují vrátit do běžného života.

Otevření již od 18. května zvažuje také Praha 5. Podle vedoucí odboru školství městské části Jany Zacharové by nastalo v případě, že radnice stihne zařízení připravit a že se nezhorší epidemiologická situace. "Tomuto kroku bude předcházet průzkum zájmu rodičů," řekla. Dříve, konkrétně 11. května, by se podle radního pro školství Zdeňka Davídka (za STAN) mohla do školek vrátit také část dětí v Praze 9. Týkalo by se to školek Kytlická a U Nové školy, které se nyní starají o děti zdravotníků, učitelů či policistů.

Zástupci většiny radnic nicméně uvedli, že považují za vhodné spojit otevření školek a základních škol a počítají tak s termínem nejdříve 25. května. Ohledně režimu provozu, počtu dětí ve třídách či hygienických opatřeních městské části čekají na metodické pokyny z ministerstva školství, které měly být hotovy do konce dubna. Ministerstvo dnes sdělilo, že manuál bude hotov do poloviny příštího týdne. Některé radnice s předstihem zásobují školky dezinfekcí a ochrannými prostředky.

Například mluvčí Prahy 1 Martin Šebesta uvedl, že radnice při plánování vychází z již zveřejněných pokynů pro otevření prvního stupně základních škol. "Počítá se s počtem 15 dětí na třídu. Od běžného provozu odlišně bude probíhat přijímání a shromažďování dětí," uvedl. Dodal, že příchody dětí budou rozfázovány a zajištěno bude také jejich střídání při stravování.

Radní Prahy 6 Marie Kubíková uvedla, že účast dětí nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol. "Naše školy a školky vybavíme bezdotykovými teploměry a dalšími ochrannými prostředky," dodala. Mluvčí Prahy 8 Martin Šalek sdělil, že radnice nechala do všech 45 budov základních a mateřských škol rozvést dezinfekci a ochranné pomůcky. "Na každou budovou připadlo 100 litrů dezinfekce, 500 kusů roušek a 100 párů rukavic. Zároveň všech 1700 pedagogických a nepedagogických pracovníků našich obdrží osobní lahvičku dezinfekce, roušky, štíty a ochranný plášť," uvedl.

Školy jsou z rozhodnutí vlády kvůli pandemii nového koronaviru zavřené od 11. března. Střední školy by se měly částečně otevřít 11. května, a to pro studenty posledních ročníků k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky. V pondělí 25. května by se do škol mohli vrátit žáci prvního stupně základních škol. Vládní opatření se nicméně netýká mateřských škol, které pražské městské části zavřely z vlastní iniciativy a samy mohou rozhodnout o jejich opětovném otevření.