Pražské ME v judu bude, oficiálně dostalo výjimku

Praha - Mistrovství Evropy v judu, které se uskuteční od 19. do 21. listopadu v Praze, oficiálně dostalo výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Na twitteru o tom informoval předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Jeho úřad obdržel také souhlas s výjimkou pro pohárové zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice a basketbalistů Nymburka.

Judisté s výjimkou počítali už od minulého týdne, kdy vláda v pondělí povolila restart profesionálních soutěží a trénování profesionálů v halách. Tehdy Hnilička ujišťoval, že povolení pro judisty přijde. Nadšený z toho byl i olympijský vítěz a mistr světa Lukáš Krpálek, který bude v O2 Areně hlavní domácí hvězdou. "Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o to zasadili. Bude to můj první turnaj v této zvláštní sezoně, o to jsem raději, že se uskuteční," vzkázal v úterý bezprostředně před odletem na kemp do Turecka, kde se nyní společně s reprezentačním týmem připravuje.

Mistrovství Evropy v judu se do Česka vrátí po 29 letech. Šampionát se měl původně uskutečnit na začátku května, ale pak se kvůli koronaviru i úpravě kalendářů postupně třikrát posunul až na závěr listopadu. Vzhledem k hygienickým opatřením bude bez diváků a v uzavřené "bublině", kde budou muset mít všichni účastníci negativní test na koronavirus a pohybovat se jen mezi hotelem a halou.

Basketbalový Nymburk díky výjimce bude moci 18. listopadu nastoupit k domácí premiéře v novém ročníku Ligy mistrů. Dosud hrál jen v Dijonu (61:85), v úterý čeká Středočechy odložený duel prvního kola v Burse. Volejbalisté Českých Budějovic mají oficiálně povoleno 19. listopadu sehrát domácí zápas osmifinále Poháru CEV proti Dynamu Moskva.