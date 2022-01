Pražské letiště loni odbavilo skoro 4,4 mil. cestujících

Praha - Pražské letiště Václava Havla vloni odbavilo téměř 4,4 milionu cestujících. Meziročně je to o téměř pětinu více, stále však hluboko pod úrovní před vypuknutím pandemie koronaviru, kdy v roce 2019 letiště odbavilo přes 17,8 milionu pasažérů. V loňském roce se z Prahy létalo do 138 destinací. Serveru Seznam Zprávy to řekl šéf pražského letiště Jiří Pos. V příštím roce letiště očekává růst cestování, návrat k předkrizovým číslům však předpokládá až v roce 2026.

Potvrdily se tak odhady letiště, které Pos oznámil novinářům v závěru loňského roku. Přibližně o polovinu nižší než v předkrizovém období byl podle předběžných odhadů Řízení letového provozu (ŘLP) i letový provoz nad Českem.

Meziročně na letišti loni stoupl i letový provoz, z Prahy podle Pose vzlétlo přes 61.000 letadel. Vloni se z Prahy létalo celkem do 138 destinací, což je asi o 30 méně než před pandemií. V současnosti má Praha přímé spojení do zhruba 85 míst, začátek roku však obecně podle šéfa letiště patří k nejslabším obdobím v roce.

V letošním roce letiště očekává další růst provozu, vedení letiště si stanovilo cíl odbavit kolem 8,6 milionu cestujících za celý rok. Obnoveny by měly být i některé linky, které zastavila pandemie. Například v květnu Pos očekává obnovení linky do USA. "Na dobré cestě je to spojení do Saúdské Arábie. A nadějné je spojení do Vietnamu,“ dodal šéf letiště.

Provozní hospodaření letiště za rok 2021 by podle Pose mělo skončit v kladných číslech, k čemuž by měly pomoci i covidové programy státu. K celkovému kladnému hospodaření však letiště bude podle svého šéfa v následujících letech potřebovat navýšit počet odbavených cestujících alespoň na osm milionů ročně. Letiště v roce 2020 skončilo v provozní ztrátě 687 milionů korun

Pos vloni v čele Letiště Praha nahradil Václava Řehoře, kterému stát jakožto hlavní akcionář firmy neprodloužil smlouvu. Řehoř byl v čele letiště od roku 2014. Pos v minulosti už ruzyňské letiště vedl v letech 2011 až 2014. Nyní byl před nástupem do funkce jednatelem letiště v Karlových Varech.