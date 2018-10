Praha - Pražské kino Světozor otevře svůj třetí kinosál. Díky němu bude moci tradiční pražský biograf sídlící ve Vodičkově ulici uvádět přes čtyři stovky filmových projekcí měsíčně, rozšíří svou dramaturgii a také zprovozní samoobslužný bar, uvedl dnes v tiskové zprávě Jakub Fürst za společnost Aerofilms. Nový sál pro padesátku diváků bude fungovat od čtvrtka.

V Praze funguje skoro desítka multiplexů a několik jednosálových kin, které se zaměřily na alternativní dramaturgii. Tato kina většinou kvůli stavebním dispozicím a svému umístění nemají možnost růst. "Ve Světozoru jsme měli to štěstí, že se nám vedle dvou stávajících sálů s celkovou kapacitou přes čtyři stovky míst podařilo umístit i sál třetí. Vejde se do něj 51 diváků," uvedl dlouholetý ředitel kina Světozor Petr Jirásek. Kino Světozor tak s odkazem na termín multiplex a na dramaturgii Světozoru i nového sálu označuje jako artplex.

"Světozor se promění v artplex, ve kterém bude zároveň možné zajít na významný filmový festival, přímý přenos opery či divadla ze zahraničí nebo titul z distribuční nabídky. Budeme tak moci promítat tituly, které se ostatní kina pro jejich uměleckou vyhraněnost často bojí nasadit," dodal.

Od roku 2004 do Světozoru podle Jiráska zavítalo přes 1,5 milionu diváků. Za posledních pět let je to v průměru kolem 145.000 platících diváků ročně. S novým sálem se v kině otevře i nový, samoobslužný bar a kino zruší tištěný program, bude dostupný již jen digitálně.

Třetí sál vznikl za finančního přispění Státního fondu kinematografie podle návrhu architektonického studia SKUpina a architektů Marcely Steinbachové ve spolupráci s Vítem Holým.

Historie kina Světozor umístěného v jedné z dodnes nejživějších pražských pasáží se začala psát před sto lety. Několik let po první projekci na sklonku roku 1918 bylo kino Světozor přeměněno na kabaret. K původnímu poslání se vrátilo roku 1957, kdy bylo přestavěno na kino panoramatické. V roce 1968 pak Světozor na půldruhého roku ubytoval slavný Kinoautomat, představený poprvé na výstavě Expo ?67 v Montrealu.

Novodobá historie se současnými provozovateli se začala psát roku 2004, kdy se po žižkovském Aeru stalo druhým středobodem evropského a artového filmu v Praze. Třetí sál je, stejně jako malý a velký, vybaven nejmodernější promítací 4K technikou a ozvučením.