Pražské Divadlo Ungelt uvede hru o vztahu otce a nevlastní dcery

Praha - Vztahem otce a jeho nevlastní dcery se zabývá hra amerického dramatika Lee Blessinga, kterou uvede v evropské premiéře pražské Divadlo Ungelt. V režii Michala Dočekala, který se do divadla v této roli vrátil po dvou desítkách let, v ní hrají Jiří Langmajer a Anežka Šťastná. Inscenace Cesta k vodopádům, při níž její protagonisté ujedou na pódiu 4500 kilometrů autem po americkém Středozápadu, bude mít premiéru 5. března, uvedli zástupci divadla na dnešní tiskové konferenci.

"V Cestě k vodopádům se otec a jeho nevlastní dcera nečekaně vydají na pouť americkým Středozápadem. Neplánovaný výlet po tamních dechberoucích přírodních krásách má napravit jejich pošramocený vztah. Dynamická hra, která nás v každé scéně přenese na jinou zastávku, funguje jako výstižný obraz současné společnosti, v níž je těžké najít společnou řeč, ať už mezi generacemi, mezi rodiči a dětmi, mezi muži a ženami, nebo jen mezi názorově nesouznícími osobnostmi," řekl umělecký šéf a dramaturg divadla Pavel Ondruch.

Doplnil, že Blessingova hra měla v USA světovou premiéru v roce 2008. Dvaasedmdesátiletý dramatik, který se věnuje i pedagogické činnosti, má za sebou podle Ondrucha přes 40 textů. "Nejvíce jej proslavil ten, který do češtiny zatím přeložen nebyl a nejspíše by se dal přeložit jako Procházka lesem. Zabývá se studenou válkou, problémem mezi Ruskem a Amerikou a je to o dvou agentech," přiblížil Ondruch.

Cesta k vodopádům vychází z autorových vlastních zkušeností a chtěl se v ní vyrovnat s traumatem z manželství. "Je to zajímavá hra, týká se vztahu nevlastního otce a dcery, tohoto druhu lásky, dospívání - a to na obou stranách, protože člověk může dospívat i v poměrně vysokém věku, někomu se to nepodaří vůbec," doplnil Dočekal.