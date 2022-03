Pražské centrum odbavilo celkem už téměř 12.000 uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Asistenční středisko pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v pražském Kongresovém centru v neděli odbavilo 3284 lidí, 180 z nich zajistilo ubytování. Na twitteru to dnes ráno uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Od začátku ruské invaze hlavní město už evidovalo 11.851 osob, dalších několik stovek Ukrajinců autobusy rozvezly do jiných, méně vytížených krajů. O víkendu uprchlíci zamířili k registraci do Královéhradeckého či Libereckého kraje.

Nápor na pražské středisko se během uplynulých dní zvyšoval. V sobotu tam odbavili 3017 lidí, v pátek zhruba 2600 uprchlíků. Podle původních předpokladů města bylo středisko v Kongresovém centru na Vyšehradě, kam se registrace uprchlíků přesunula v pátek z Městské knihovny, plánováno na kapacitu 2000 lidí. Začal proto přesun lidí do méně vytížených krajů. V sobotu převezli z Prahy do jiných center v Česku 119 lidí, v neděli 307.

Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí už přes 1,5 milionu lidí. Podle odhadů do Česka přijelo zatím zhruba 100.000 uprchlíků z Ukrajiny převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku.