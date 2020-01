Pražská zoologická zahrada zdraží od února vstupné

Praha - Zoologická zahrada v pražské Troji od prvního února zdraží vstupné pro dospělé, děti od tří do 15 let a studenty o 50 korun. Nyní platí dospělí 200 a děti a studenti 150 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti se z 600 zvýší na 800 korun, zdraží se také roční vstupenka. ČTK to dnes sdělil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Radní také schválili, že z každé vstupenky půjde místo stávajících tří korun pětikoruna na záchranné programy pro volně žijící zvířata.

O vstupném rozhoduje zoo sama, radní dnes její plánovaný krok vzali na vědomí. Podle dokumentu, který projednali, se cena vstupenek nezvýšila od roku 2012 a od té doby byla otevřena řada velkých i menších expozic. To podle zoo společně se zvýšením množství činností, které se od ní očekávají, vedlo k navýšení nákladů na provoz zahrady.

Dokument dále uvádí, že zoo je v současnosti v mezinárodním srovnání velmi levná a vstupné nedosahuje ani poloviny toho, kolik stojí například v zahradách v Lipsku nebo Amsterdamu. "Jsme dokonce levnější než v Budapešti," uvedla zoo. Podle interního šetření zahrady návštěvníky od návštěvy více než cena vstupného odrazují jiné problémy, například s dopravou, parkováním nebo dlouhé fronty.

Kromě toho vedení Prahy dnes podle Hlubučka schválilo navýšení příspěvku z každé vstupenky na programy pro záchranu zvířat ve volné přírodě. Praha nedávno schválila, že pošle 160.000 korun ze vstupného australské organizaci Bushfire Emergency Wildlife Fund, která provozuje zoo v Melbourne. Peníze půjdou na pomoc při záchraně divokých zvířat při rozsáhlých požárech, které Austrálii postihly. Samotná zoo poslala stejné organizaci 876.608 korun, které vybrala ve veřejné sbírce.

Do pražské zoologické zahrady loni zavítalo 1,456.526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Poprvé se návštěvníkům otevřela 28. září 1931. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.

Jednorázové vstupné

Před zdražením Po zdražení Dospělí 200 Kč 250 Kč Děti 3-15 let 150 Kč 200 Kč Studenti 150 Kč 200 Kč Důchodci 150 Kč 200 Kč Držitelé ZTP a ZTP/P 150 Kč 200 Kč Důchodci nad 70 let 1 Kč 1 Kč Rodinná (2 dospělí + 2 děti) 600 Kč 800 Kč

Roční vstupné

Před zdražením Po zdražení Dospělí 700 Kč/12 vstupů 1000 Kč/12 vstupů Děti 3-15 let 450 Kč/12 vstupů 600 Kč/12 vstupů Studenti 450 Kč/12 vstupů 600 Kč/12 vstupů Důchodci 450 Kč/12 vstupů 450 Kč/12 vstupů Držitelé ZTP a ZTP/P 450 Kč/12 vstupů 450 Kč/12 vstupů Rodinná (2 dospělí + 2 děti) 1800 Kč/12 vstupů 2500 Kč/12 vstupů

Karty pro neomezené vstupné

Před zdražením Po zdražení Firemní 5000 Kč 7000 Kč Dospělí 1350 Kč 2000 Kč Děti 850 Kč 1000 Kč Rodinné 3500 Kč 5000 Kč

Zdroj: MHMP