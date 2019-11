Pražská zoo zahájila stavbu nového pavilonu goril

Pražská zoologická zahrada 9. listopadu 2019 slavnostně zahájila výstavbu nového pavilonu goril. Učinila tak symbolicky v den 28. narozenin populárního gorilího samce Richarda (na snímku). Stavba za téměř 210 milionů Kč bez DPH by měla být dokončená do dvou let a stát bude na místě, které nyní slouží jako výběh pro žirafy a další zvířata z africké savany. Podle projektu by převážně přízemní stavba měla co nejvíce splynout s okolním prostředím. ČTK/Šimánek Vít