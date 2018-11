Praha - Pražská ulice Na Příkopě postoupila v žebříčku 65 nejdražších ulic světa z loňského 22. na letošní 19. místo. Nejdražší je hongkongská Causeway Bay, následuje horní část Páté avenue v New Yorku. Na třetím místě zůstala New Bond Street v Londýně, která je nejdražší ulicí v Evropě. Roční nájemné Na Příkopě činí zhruba desetinu nájemného na Páté avenue. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield, kterou má ČTK k dispozici.

Cushman & Wakefield každoročně ke konci června hodnotí 446 nejvěhlasnějších nákupních destinací v 65 zemích. V žebříčku figuruje vždy jedna nejdražší ulice z každé země. Podle letošního vydání dosahuje průměrné měsíční nájemné za metr čtvereční v ulici Na Příkopě 230 eur (asi 5970 korun), meziročně o pět procent více.

"Mezi nejdražší ulice České republiky patří ulice Na Příkopě a ulice Pařížská. Zatímco Pařížská je cílovou destinací luxusních značek, Na Příkopě je z hlediska turismu, frekvence procházejících a umístění v rámci historické Prahy významnější ulicí, jejichž cílová skupina je výrazně širší. Najdeme zde jak masové značky, tak i ty prémiové," píše se ve zprávě.

Podle partnera Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka je ulice Na Příkopě nejvýznamnější nákupní třídou v Česku kvůli strategické poloze, dobře vydělávajícím obchodníkům a množství procházejících turistů i místních lidí. "Její potenciál je však zdaleka nevyčerpaný. V brzké době atraktivita celé oblasti dále vzroste v důsledku nových projektů, z nichž nejzásadnější je rekonstrukce Savarinu," doplnil Kotrbáček.

Do budoucna Kotrbáček očekává zlepšování maloobchodního prostředí na Václavském náměstí a v okolí ulice Národní. "Nejvýznamnější bude celková revitalizace spodní části Václavského náměstí, již zmiňovaný projekt Savarin, výstavba nové multifunkční budovy Václavské náměstí 47 s významnou retailovou plochou. Maloobchod podpoří také nedávno dokončená revitalizace Národního Muzea, která je velmi zdařilá," dodal.