Pražská rada nesouhlasí se změnou územního plánu k nové ranveji

Praha - Pražští radní nedoporučili změnu územního plánu nutnou pro stavbu nové ranveje, kterou plánuje státem vlastněné ruzyňské letiště. Změna byla původně navržena ke schválení, radní však většinou hlasů byli pro nedoporučující stanovisko. O změnách s konečnou platností rozhoduje zastupitelstvo. S výstavbou paralelní dráhy chce letiště začít zhruba za pět let.

Nová ranvej má doplnit stávající, a tím navýšit kapacitu až na 30 milionů cestujících ročně. Loni jich terminály na Ruzyni odbavily rekordních 17,8 milionu, což bylo podle zástupců letiště na hraně kapacity. Letos kvůli koronaviru provoz klesl na minimum. Podle dřívějších plánů by letiště chtělo získat stavební povolení ke stavbě v roce 2025 a stavbu dokončit o tři roky později. Náklady jsou odhadovány na zhruba devět miliard korun.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dříve uvedl, že stavba nové dráhy není nutná a město už není schopné pojmout více turistů, než každoročně před koronavirem přijíždělo. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) svoje odmítavé stanovisko dříve zdůvodnil mimo jiné tím, že nová dráha by znamenala hlukovou zátěž pro další desítky tisíc lidí a také instituce, jako je Česká zemědělská univerzita nebo zoo. Proti stavbě se vyjádřili i zástupci Prahy Sobě.

Hnutí STAN se v tom neshodne s TOP 09, se kterou tvoří koalici Spojené síly pro Prahu a která stavbu neodmítá. "Jsou zde zcela zřejmé ekonomické a ekologické důvody, proč by druhá dráha měla v Praze vzniknout. Není možné populisticky strkat hlavu do písku před společenským a ekonomickým vývojem," uvedl dnes předseda pražské TOP 09 a zastupitelského klubu Spojených sil Jiří Pospíšil.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) upozornil na fakt, že radní měli povinnost změnu schválit, protože je zanesena v Zásadách územního rozvoje města i v Politice územního rozvoje ČR a podle stavebního zákona musí být nižší územní dokumentace v souladu s vyšší.

Letiště již zažádalo o územní rozhodnutí ke stavbě, to je však nyní přerušené kvůli tomu, že soud na návrh městských částí Nebušice a Suchdol zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu. Letiště podalo spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, o které zatím nebylo rozhodnuto. Zároveň požadovalo odklad platnosti rozsudku do doby rozhodnutí o stížnosti, to však soud zamítl a územní řízení musí zůstat pozastaveno.