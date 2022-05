Pražská policie vyšetřuje znásilnění několika dětí v Praze 2

Praha - Neznámý pachatel v březnu v Praze 2 sexuálně zneužil podle policie několik dětí, přičemž nejmladšímu dítěti bylo sedm let a nejstaršímu 11 let. Kriminalisté na webu zveřejnili kamerový záznam zachycující muže, se kterým kvůli objasnění případu potřebují mluvit. Pokud ho někdo pozná, má kontaktovat policii na lince 158. ČTK to sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle Daňka se případ stal na konci března v Sadech Svatopluka Čecha nedaleko stanice metra Jiřího z Poděbrad. Pachateli za znásilnění hrozí v případě dopadení a odsouzení až 12 let vězení.