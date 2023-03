Pražská policie odmítá, že situaci u Národního muzea rozdmýchávala

Praha - Pražská policie odmítá, že by situaci na sobotní demonstraci na Václavském náměstí a při následném násilném pokusu vniknout do budovy Národního muzea rozdmýchávala. Na twitteru to dnes uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Podle ní byl přístup policistů pasivní, k použití donucovacích prostředků přistoupili až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy. Policie u muzea zajistila 20 lidí, tři policisté byli zraněni. Protivládní demonstraci Česko proti bídě svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO), která v nedělním prohlášení naznačila možnou účast provokatérů na akci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) byl zákrok profesionální.

Po oficiálním skončení sobotní akce zhruba v 17:00 se část účastníků pokusila sundat z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku. Podle policie muž s megafonem podněcoval odcházející účastníky z Václavského náměstí, aby šli sundat ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. "Této jeho výzvy se ujalo několik stovek osob, které se domáhaly vstupu do budovy. V tom jim bylo zabráněno policisty. Agrese těchto osob však značně stoupala, proto velitel opatření rozhodl o nasazení posil," uvedla mluvčí. Dodala, že podněcovatele policisté zadrželi, jeho jednáním se nyní zabývají kriminalisté.

"Po celou dobu byl přístup policistů pasivní a defenzivní, přičemž o jakémkoliv rozdmýchávání situace nemůže být řeč. Policisté se v naopak řadě případů museli potýkat s nevybíravým jednáním, ať už se slovními či v několika případech i fyzickými ataky a k použití donucovacích prostředků přistoupili až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy," uvedla Siřišťová.

Reagovala tak mimo jiné na dnešní tweet poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), která sdílela video ze zásahu s komentářem, že muž v hnědé kukle dá policistům povel k útoku a konflikt tak vyprovokuje. "Já věřím tomu, že policie měla relevantní důvod. Na videu je pouze malý výsek dění. Ministr Vít Rakušan by to ale měl vysvětlit, ať vyvrátí spekulace," uvedla.

Podle policie byl muž zachycený na videu kriminalista v civilu, který měl informace od ochranky muzea, že jeden demonstrant se pár minut před tím nacházel uvnitř muzea, kde chtěl s největší pravděpodobností strhnout vlajku. "Proto policisté ze speciální pořádkové jednotky muže zajistili pro podezření z přestupku," uvedla mluvčí. Celkem u muzea zajistila pro neuposlechnutí výzvy 20 lidí. Tři policisté byli při zákroku zraněni a převezeni do nemocnice. Policisté podle mluvčí nadále vyhodnocují záběry z daného incidentu před Národním muzeem a budou stanovovat právní kvalifikace.

Strana PRO v neděli v prohlášení uvedla, že k pokusům o stržení vlajky z budovy muzea došlo až po ukončení demonstrace. Zároveň naznačila možnou účast provokatérů na akci. "Z videozáznamů incidentu, které byly následně publikovány, se nelze vyhnout závěru, že minimálně část 'civilních osob', které nepokoje na tomto místě záměrně vyvolávaly či se na nich aktivně podílely, postupovala tak, jako by měla podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR či jiných složek ozbrojených sborů," uvedlo PRO v prohlášení.

Zákrok policie byl podle ministra vnitra profesionální. V první fázi byl defenzivní, na násilí pak musela adekvátně reagovat, řekl Rakušan už v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.